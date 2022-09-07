В Битцевском лесу появится "Спортивный ландшафт"

В новой зоне отдыха установят детские и спортивные площадки, а таже обустроят территорию для выгула собак.

В российской столице постоянно появляются зоны для активного отдыха. Спортивные площадки сегодня строятся во всех районах города. Современное оборудование позволят заниматься на свежем воздухе людям с разным уровнем подготовки.

В районе Чертаново Северное в скором времени появится новая площадка для активного и спокойного отдыха. Проект "Спортивный ландшафт" будет реализован на территории Битцевского леса, на месте бывших гаражей.

На окраине зеленой зоны специалисты установят детские и спортивные площадки, а также обустроят территорию для выгула собак. Скамейки и тропинки для пешеходов приведут в порядок.

Примечательно, что при строительстве нового рекреационного объекта центральная часть зеленого парка останется нетронутой. Вообще, особо охраняемая природная территория пользуется популярностью у местных жителей, однако на сегодняшний день она не подходит для отдыха.

Сейчас на окраине Битцевского леса можно встреть лишь несколько тренажеров для воркаута, к которому ведут заросшие дорожки. Власти города решили кардинально изменить ситуацию, чтобы у местных жителей появился уникальный центр притяжения.

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, согласно функциональному зонированию территории участок расположен в физкультурно-оздоровительной и спортивной зонах. По его словам, здесь можно создавать площадки для спокойного и активного отдыха, а также игр с детьми.

"На территории приведем в порядок дорожки и зону для воркаута, сделаем новые спортивные и детские площадки. Они разместятся на открытых участках и деликатно впишутся в природный ландшафт", – отметил Сергей Мельников.

Итак, специалисты намерены при строительстве нового пространства заменить покрытия дорожек, а вдоль них установить скамейки и урны. Здесь также появятся парковки для велосипедов. На площадке для воркаута установят новые тренажеры.

На новой спортивной площадке с универсальной рамой для функционального тренинга и воркаута смогут одновременно тренироваться до 20 человек. Также местные жители смогут заниматься здесь панна-футболом и настольным теннисом. Для любителей роликов и самокатов обустроят модульную деревянную трассу.

Для детей будут созданы зоны игр с широким функционалом, в том числе, с тематическим комплексом "Игровой планетарий". Он представляет собой купол с созвездиями ночного неба, восемь секций с разными функциями подъема, лестницами, сетями для лазанья и другими элементами.