В Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворов

Столичная программа "Мой район" была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти города поставили перед собой довольно простую цель – превратить каждый уголок, двор и район в уютное, доступное пространство, где местные жители могли бы с комфортом проводить время.
Разумеется, маленьких задач в комплексном проекте быть не может. Специалисты обращали внимание буквально на каждую деталь: насколько чистым будут дворы, как много цветов будут расти на клумбах, какого размера будут парковки, насколько близко к домам будут находиться школы, детские сады, полклиники, спортивные площадки и другая инфраструктура.
Важно отметить, что многие решения по благоустройство домов принимают сами местные жители, например, с помощью цифрового портала "Активный гражданин". С помощью электронного ресурса власти и горожане находятся в постоянном контакте и решают важнейшие вопросы совместными усилиями.
На сегодняшний день в российской столице завершаются работы по благоустройству более большого количества дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в этом году москвичи предложили включить в программу "Мой район" более 2,5 тысячи дворов. Чиновник также подчеркнул, что специалисты окончательно приведут придомовые пространства в порядок уже в сентябре.
"Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – отметил Петр Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства обновили асфальт на подъездах к домам, а также привели в порядок парковки. Во дворах заменили осветительные приборы и установили энергосберегающие лампы. Детские и спортивные площадки также привели в порядок.
Если пространство позволяло, специалисты установили новые скамейки, установили беседки и скамейки. Газоны привели в порядок, во дворах высадили новые кустарники и деревья. По словам заместителя главы столичного региона, все городские дворы – их более 24 тысяч – соответствуют единому стандарту.