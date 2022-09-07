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Мой район
В Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворов

В Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворов

По всей Москве активно реализуется программа Сергея Собянина "Мой район".
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Столичная программа "Мой район" была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти города поставили перед собой довольно простую цель – превратить каждый уголок, двор и район в уютное, доступное пространство, где местные жители могли бы с комфортом проводить время.

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Разумеется, маленьких задач в комплексном проекте быть не может. Специалисты обращали внимание буквально на каждую деталь: насколько чистым будут дворы, как много цветов будут расти на клумбах, какого размера будут парковки, насколько близко к домам будут находиться школы, детские сады, полклиники, спортивные площадки и другая инфраструктура.

Важно отметить, что многие решения по благоустройство домов принимают сами местные жители, например, с помощью цифрового портала "Активный гражданин". С помощью электронного ресурса власти и горожане находятся в постоянном контакте и решают важнейшие вопросы совместными усилиями.

На сегодняшний день в российской столице завершаются работы по благоустройству более большого количества дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году москвичи предложили включить в программу "Мой район" более 2,5 тысячи дворов. Чиновник также подчеркнул, что специалисты окончательно приведут придомовые пространства в порядок уже в сентябре.

"Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – отметил Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства обновили асфальт на подъездах к домам, а также привели в порядок парковки. Во дворах заменили осветительные приборы и установили энергосберегающие лампы. Детские и спортивные площадки также привели в порядок.

Если пространство позволяло, специалисты установили новые скамейки, установили беседки и скамейки. Газоны привели в порядок, во дворах высадили новые кустарники и деревья. По словам заместителя главы столичного региона, все городские дворы – их более 24 тысяч – соответствуют единому стандарту.

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Фото: mos.ru
Автор: 7 сентября 2022, 16:48 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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