В Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворов

По всей Москве активно реализуется программа Сергея Собянина "Мой район".

Столичная программа "Мой район" была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти города поставили перед собой довольно простую цель – превратить каждый уголок, двор и район в уютное, доступное пространство, где местные жители могли бы с комфортом проводить время.

Разумеется, маленьких задач в комплексном проекте быть не может. Специалисты обращали внимание буквально на каждую деталь: насколько чистым будут дворы, как много цветов будут расти на клумбах, какого размера будут парковки, насколько близко к домам будут находиться школы, детские сады, полклиники, спортивные площадки и другая инфраструктура.

Важно отметить, что многие решения по благоустройство домов принимают сами местные жители, например, с помощью цифрового портала "Активный гражданин". С помощью электронного ресурса власти и горожане находятся в постоянном контакте и решают важнейшие вопросы совместными усилиями.

На сегодняшний день в российской столице завершаются работы по благоустройству более большого количества дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году москвичи предложили включить в программу "Мой район" более 2,5 тысячи дворов. Чиновник также подчеркнул, что специалисты окончательно приведут придомовые пространства в порядок уже в сентябре.

"Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – отметил Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства обновили асфальт на подъездах к домам, а также привели в порядок парковки. Во дворах заменили осветительные приборы и установили энергосберегающие лампы. Детские и спортивные площадки также привели в порядок.

Если пространство позволяло, специалисты установили новые скамейки, установили беседки и скамейки. Газоны привели в порядок, во дворах высадили новые кустарники и деревья. По словам заместителя главы столичного региона, все городские дворы – их более 24 тысяч – соответствуют единому стандарту.