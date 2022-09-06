В районе Дорогомилово построят зону отдыха в стиле экофутуризма

Подробно о проекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



В последние годы столичные набережные значительно преобразились, став более комфортными и доступными для местных жителей. Кроме того, пространства у воды получили уникальные дизайнерские решения, привлекающие внимание посетителей.

Масштабная программа по модернизации и благоустройству берегов была запущена десять лет назад. В итоге удалось привести в порядок 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. Кстати, сегодня их реконструируют по новым правилам, значительно отступая от береговой линии.

В планах у властей – обустройство еще 11 городских набережных до 2026 года, причем, каждая из них станет по-своему уникальной территорией. Вот и в районе Дорогомилово в скором времени появится новая зона отдыха в стиле экофутуризма. Его изюминкой станет зеркальный пруд.

Новая точка притяжения для москвичей протянется от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко". В рамках уникального архитектурного проекта планируется задействовать подмостовые пространства. В прибрежной зоне построят амфитеатр и обустроят парк.

Вдоль берега будут расти березы, а около рощи появится детская площадка с игровыми городками и деревянными скульптурами. На самом широком участке зоны отдыха разобьют дикий сад с извилистыми дорожками, полянками, композициями из камней, удобными скамейками и лежаками. Подножье амфитеатра украсят водные растения.

Подробно о проекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, власти столицы планирует реализовать проект, частью которого станут мосты над водой, прибрежный парк и иные рекреационные объекты.

"Кроме того, городом предусмотрена комплексная работа с давно существующими подмостовыми пространствами. Это территории под Белорусским, Дорогомиловским мостами, а также рядом с проектной эстакадой. Опоры мостов планируется закрыть декоративными панелями и граффити, конструкции будут украшены художественной подсветкой", – добавил чиновник.

Проект станет частью крупного жилого комплекса. Местные жители смогут пользоваться кафе и павильонами проката. Здесь же появится зона с большим зеркальным прудом. Искусственно созданный водоем будет находиться внутри зеленого пространства со стенами из живых изгородей.