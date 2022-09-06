В Москве пройдет фестиваль в честь Дня города

Нынешней осенью жителей и гостей российской столицы ожидают множество ярких событий, однако самое грандиозное мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября. Целых три дня Москва будет отмечать 875-й день рождения. В рамках юбилейного торжества запланирован масштабный фестиваль.
Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Москвы. Фестивальные площадки будут работать в центре и округах. Активности для гостей праздника готовят и городские парки. Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.
Как отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, гости фестиваля смогут насладиться творчеством группы Uma2rman, Валерии, Джигана и других звезд.
"Есть традиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большое количество площадок в округах, на которых развернутся праздничные гуляния. Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая программа на ВДНХ", – рассказал министр.
Большая праздничная программа "Москва в движении" пройдет на Тверской улице. На площади Революции гостям фестиваля предложат заняться проектированием и моделированием, а также расскажут об основах архитектуры.
Художники столицы соберутся на Тверской площади. Здесь посетителей познакомят с работами Архипа Куинджи. На Тверском бульваре соберутся модные дизайнеры. Уникальные коллекции, посвященные Москве, представят 90 специалистов. Гости смогут приобрести оригинальные украшения и товары для дома.
В рамках фестиваля посетителей окружных площадок образовательные, творческие и кулинарные мастер-классы. Так, узнать рецепты традиционных московских блюд можно будет на улице Теплый Стан.
Архитектурное бюро откроется Профсоюзной улице. Желающих узнать историю столичного транспорта ждут на Ключевой улице. А на улице Хачатуряна можно будет посетить транспортное бюро. Интересные мероприятия ждут и жителей Зеленограда.
Москвичей также ожидают кинопросмотры под открытым небом. Отечественные шедевры покажут сразу на 20 площадках фестиваля. Ключевые проекты столицы представят в парке "Зарядье". Масштабные события ждут и посетителей ВДНХ.
Кстати, участок Тверской улицы с прилегающими территориями перекроют для подготовки и проведения мероприятий ко Дню города. Подробнее о схеме закрытия дорог можно узнать на сайте.