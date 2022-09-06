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"Листопад добрых дел": москвичи помогут животным подготовиться к зиме

"Листопад добрых дел": москвичи помогут животным подготовиться к зиме

Жители столицы смогут смастерить кормушки и подготовить корма для птиц и белок.
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В Москве 6 сентября начинается традиционная экологическая акция, в рамках которой жители российской столицы смогут помочь животным подготовиться к зимнему сезону. Проект "Листопад добрых дел", организованный Мосприродой, продлится до конца октября.

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В течние двух месяцев любой желающий сможет сделать добро братьям нашим меньшим. Помочь природе родного города можно, смастерив и развесив кормушки для птиц и белок, а также подготовив угощения для животных.

Кроме того, горожан приглашают навести порядок на природных территориях, где и обитают наши лесные друзья. Специалисты напоминают, что с наступлением холодов и выпадением снега животным станет максимально трудно искать себе пропитание – вот тогда-то им на помщь и придут кормушки, установленные осенью.

Москвичи также смогут постоянно подкладывать корм в заранее изготовленные "столовые" для птичек и белочек. При этом искусственные гнездовья, созданные на природных территориях, станут новым убежищем для пернатых. Грызуны же смог поселиться в крупных дуплянках.

Важно подчеркнуть, что самостоятельно сделанные кормушки и домики принимаются в экоцентрах и дирекциях природных территорий Мосприроды. Их адреса и телефоны можно найти на сайте.

К слову, экоцентр "Цветоводство" предлагает москвичам принять участие в фотоконкурсе. Фотографии кормушек, изготовленных собственными руками, можно отправить в группу организации в социальных сетях. Авторы самых оригинальных работ получат призы.

В рамках экологической акции дирекция природных территорий "Измайлово" и "Косинский" принимает угощения для братьев наших меньших. Желающие могут принести зимнюю подкормку для птиц и зверей: нежареные и несоленые семечки, орехи в скорлупе, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника, специальные зерновые корма. Телефон для справок: 8 (499) 367-89-18.

Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а также несоленое сало для синичек москвичи могут принести в экоцентр "Экошкола Кусково" с 12 по 23 сентября. Запасы еды также пойдут на пропитание животных в зимний период. Телефон для справок: 8 (495) 370-07-50.

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 19:44 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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