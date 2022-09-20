На станции метро "Физтех" началось обустройство платформы

Станция метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии готова на 38%. Началось устройство свода платформы с помощью системы передвижной опалубки, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строители завершили монтаж системы передвижной опалубки. Она позволяет приступить к устройство свода платформенной части, рассказал Бочкарев. Он отметил, что применение такой системы упрощает процесс монтажа свода, экономист ресурсы и время.



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Заммэра уточнил, что выполнено устройство трети монолитных конструкций станции. Уложено около 15 тысяч кубометров бетона.

"В целом строительная готовность станции составляет 38%. Готовность всего почти шестикилометрового отрезка линии со станциями "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская" оценивается в 45%", – рассказал заместитель мэра.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность районов Северный, Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово. Пассажиры будут экономить на поездках по городу около 20 минут.

Также продление "салатовой" ветки разгрузит Дмитровское шоссе и другие крупные магистрали на севере Москвы. Свободнее станет и на уже действующих линиях метро – Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской.

Программа строительства Московского метрополитена – одна из крупнейших в мире. С 2011 года сеть столичной подземки выросла в полтора раза.

За 11 лет в городе ввели в эксплуатацию 195 километров линий метро. Открыто 100 станций, 11 электродепо.

Москва продлевает уже существующие линии и строит новые. В ближайшие годы на карте столичной подземки появятся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Своя станция будет у района Гольяново, аэропорта Внуково и города Троицк в Новой Москве.

Крупнейшим проектом московского метростроения является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты. Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 20 минут, создаст новые маршруты передвижения, разгрузит действующие линии и крупные магистрали. Строительство завершится к началу 2023 года.

Помимо расширения подземки, столица развивает Московские центральные диаметры (МЦД). В 2019 году открылись первые два маршрута. Они соединили подмосковные города Подольск и Нахабино, Одинцово и Лобню. В 2023-2024 годах откроются МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный).