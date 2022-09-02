В Москве пройдет международный фестиваль экстремальных видов спорта

В экстримальном фестивале Grand Skate Tour примут участие спортсмены из 30 стран.

Первый месяц осени богат на различные мероприятия. В российской столице постоянно проходят масштабные фестивали и другие спортивные, образовательные, а также развлекательные события. Сентябрь тоже не исключение. Со 2 по 11 число жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour.

Международный конкурс пройдет на ВДНХ. Его участниками станут представители сразу 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами. также для посетителей откроется маркет с молодежной одеждой и аксессуарами. Кроме того, москвичи смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в течение недели перед Днем города на выставке пройдут показательные выступления и соревнования среди профессионалов и любителей. Гости фестиваля увидят трюки на самокатах, роликах и скейтбордах.

"В состязаниях примут участие около шести тысяч спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на Главной аллее ВДНХ", – уточнила Наталья Сергунина.

Она также подчеркнула, что для гостей спортивного мероприятия будут оборудованы фуд-корт и танцевальная площадка. К слову, посещать площадки можно каждый день в течение всего фестиваля.

Так, 3 сентября участники посоревнуются мастерстве управления самокатами в дисциплине Big Air. С 8 по 10 сентября на фестивале будут бороться скейтбордисты в рамках батл Game of Skate. 11 сентября пройдут мастер-классы по лонгборд-дансингу.

Также жители и гости российской столицы смогут принять участие в конкурсе на лучшее видео. Для этого 5 сентября перед аркой главного входа на ВДНХ установят арт-объект для катания в виде слова "Москва".

8 сентября пройдет одно из самых зрелищных событий экстремального фестиваля – ночной роллер-заезд. В нем примут участие сразу несколько тысяч человек. Желающие присоединиться могут зарегистрироваться на сайте до 5 сентября.

Одним из важнейших событий международного фестиваля станет второй форум новых олимпийских видов спорта и молодежных движений стран СНГ. Участников примут Дом культуры, летний кинотеатр-лекторий и шахматный клуб.

Параллельно в павильоне № 18 "Республика Беларусь" откроется выставка экспонатов минского "Скейт-музея СССР". Посетители увидят доски и эксклюзивные скейтборды, выпущенные ограниченным тиражом.