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Инвесторы построят в Москве 13 объектов образования

Инвесторы построят в Москве 13 объектов образования

В Москве появятся новые школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.
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Власти Москвы активно работаю над созданием крепкой социальной базы. В этом нелегком деле не обходится и без помощи инвесторов. На их долю приходится до 40% от общей доли строительство столичных социальных объектов: учреждений здравоохранения и образования. Разумеется, работа частных компаний проходит под строгим контролем Мосгосстройнадзора, ведь новые объекты должны соответствовать московским стандартам.

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Итак, власти города выделили инвесторам землю в аренду землю для строительства 13 объектов образования. В столице будут построены четыре новые школы, шесть детских садов, объект дополнительного образования, а также два комплекса, состоящих из школ и детсадов. Общая площадь строительства превысит 14 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В этом году Правительство Москвы приняло решение о выделении инвесторам в аренду без торгов земельных участков площадью 14 гектаров для строительства 13 образовательных учреждений", – уточнил Владимир Ефимов.

По его словам, в городе будут построены четыре школы общей вместимостью3,6 тысячи учеников. Четыре детских сада в общей сложности смогут принять 1,1 тысячи детей. Два объединенных комплекса, как уточнил чиновник, обеспечат местами еще 825 человек.

Важно подчеркнуть, что власти Москвы, реализовывая инвестиционные программы, не только укрепляют социальную инфраструктуру города, но и увеличивают количество рабочих мест и обеспечивают, а также рост инвестиций в столичную экономику. В рамках нынешнего проекта инвесторы получат землю в аренду сроком на пять лет без проведения торгов.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, новые образовательные учреждения общей площадью более 147 тысяч квадратных метров появятся в восьми столичных административных округах.

"Больше всего — по три — планируется построить в центре и на севере, два — на западе, по одному объекту — на востоке, юге, северо-западе, юго-востоке и северо-востоке столицы", – добавил чиновник.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 2 сентября 2022, 20:41 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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