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Какие выставки откроются в Москве в сентябре

Какие выставки откроются в Москве в сентябре

Музеи Москвы подготовили широкаю программу для жителей и гостей столицы.
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В российской столице постоянно проходят всевозможные мероприятия: спортивные конкурсы и интеллектуальные состязания, концерты и лекции, масштабные фестивали и образовательные программы. В первый месяц осени жителей и гостей Москвы ждут десять интересных выставок от музеев города.

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В сентябре у учреждений культуры начинается новый сезон, и они уже подготовили насыщенную программу. Свои двери перед посетителями откроют Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-усадьба "Кусково" и другие.

Юбилеи Отечественной войны 1812 года отметит музей-панорам "Бородинская битва". 3 сентября там откроется выставка, посвященная 110-летию со дня открытия панорамы "Бородино" кисти художника-баталиста Франца Рубо. Он представил свой фундаментальный шедевр в 1912 году, когда вся Российская империя отмечала вековой юбилей победы. Кроме того, в музее будут выставлены сувенирная продукция и юбилейные издания, памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне, авторский сценарий фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука, тематические скульптуры.

Также здесь 10 сентября откроется выставка, посвященная истории усадьбы Останкино, подготовленная совместно с Московским музеем-усадьбой "Останкино".

7 сентября музей-усадьба "Кусково" продемонстрирует путь эволюции одного из самых востребованных предметов быта. Москвичей ожидает выставка комодов с говорящим названием "Спутники комфорта". Для посетителей будут представлены редкие предметы из фондов музея-усадьбы: мебель, осветительные приборы, фарфор. Центральный экспонат — комод французской королевы Марии-Антуанетты.

В Государственном музее — культурном центре "Интеграция" имени Н.А. Островского с 8 сентября можно будет ознакомиться с творениями мастеров деревянного зодчества. Уникальные экспонаты собраны по всей России.

Собрание Государственного музея А.С. Пушкина насчитывает более 166 тысяч единиц хранения. С новыми поступлениями гости и жители столицы смогут ознакомиться с 9 сентября. Посетителей ждут предметы живописи, скульптуры, мебель, а также книги и документы XIX века.

В Доме-музее Марины Цветаевой с 9 сентября москвичи смогут подробнее узнать о необычайной судьбе дочери поэтессы. Выставка приурочена к 110-летию со дня рождения Ариадны Эфрон.

8 сентября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына посетителям расскажут о жизни и творчестве писателя Василия Аксенова. На выставке в честь 90-летия автора будут представлены мемориальные предметы, фотографии, книги, многочисленные архивные материалы.

Кроме того, 16 сентября здесь можно будет ознакомиться с работами художника, иконописца Бориса Зворыкина. Выставка приурочена к 150-летию мастера.

Выставка Сергея Филатова "Я тебя слышу" в Московском музее современного искусства откроется 13 сентября.

27 сентября в Государственном Дарвиновском музее начнет работать выставка в честь 100-летия художницы Лии Хинштейн. Посетителям представят ее работы в жанре анималистки.

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Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2022, 19:43 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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