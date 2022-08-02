Северный участок МСД запустят в сентябре 2022 года

Открытие движения на северном участке Московского скоростного диаметра (МСД) в границах МКАД завершит формирование магистрали на северо-востоке города. Об этом на выставке "Город для каждого" в Манеже сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство северного участка МСД полностью завершится в сентябре текущего года, уточнил Загрутдинов. Движение откроется от Дмитровского шоссе до транспортной связки с Северо-Западной хордой.

На этом участке введут в эксплуатацию две эстакады. Одна из них пройдет по основному ходу Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе. Длина сооружения составит 2,4 километра. Вторая эстакада направит транспорт в сторону Сельскохозяйственной улицы и свяжет проспект Мира и Северо-Восточную хорду.

Также на северном участке МСД построят два моста через реки Яуза и Лихоборка. В районе станции "Ботанический сад" Московского центрального кольца появится подземный пешеходный переход.

Строительство МСД планируется завершить в 2023 году. Длина магистрали составит 68 километров, на ней не будет светофоров.

На севере диаметр будет выходить на федеральную трассу до Санкт-Петербурга, на восточном направлении МСД свяжет Москву с Казанью, а на юге магистраль выйдет на трассу "Крым" и дорогу "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

МСД позволит москвичам и жителям области быстрее перемещаться по городу. Благодаря отсутствию светофоров попасть из одной части столицы в другую можно будет за 40 минут.

В зависимости от времени суток и расстояния время в пути для автомобилистов сократится от 10 до 50 минут. К примеру, в аэропорты Домодедово и Шереметьево можно будет добраться на 20-25 минут быстрее.

Всего в Москве в ближайшие три года планируется построить более 270 километров дорог, из них 80 – в текущем году, уточнил Загрутдинов. По его словам, помимо ввода северного участка МСД, в ближайшие месяцы завершится реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе, возведут путепроводы на улице Барклая и Старо-Рублевский.

Также строится большое количество дорог, предназначенных для связки районов, добавил чиновник. В том числе в рамках проектов комплексного развития территорий город обеспечит транспортную доступность жилых районов на месте бывших промышленных зон, сообщил Загрутдинов.

За последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети столицы.

