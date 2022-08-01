В Москве откроют памятники Галине Вишневской, Фиделю Кастро и Иосифу Кобзону

До конца 2022 года в Москве появится еще пять памятников.

Москва идет в ногу со временем, становится более цифровой, однако не забывает о своем прошлом, ведь важно передать будущим поколениям память о героях прошлых лет. В том числе поэтому в столице каждый год открывают новые памятники и мемориальные доски выдающимся деятелям истории и культуры. С января 2022-го в Москве появилось четыре новых памятника и 13 мемориальных досок.

В апреле на улице Косыгина состоялось открытие памятника Николаю Семенову – выдающемуся ученому, лауреату Нобелевской премии, одному из основоположников химической физики. Скульптура установлена во дворе Института химической физики, который носит его имя.

В мае был открыт памятник четырем дивизиям московского народного ополчения времен Великой Отечественной войны. Он появился на пересечении улиц Теплый стан и Академика Виноградова. 5-я стрелковая дивизия начала свой боевой путь на Берлин именно в этом районе. А еще в 1941-м здесь проходил главный рубеж Московской зоны обороны.

В том же месяце был открыт памятник советскому разведчику Геворку Вартаняну. Он участвовал в Великой Отечественной войне, стал Героем Советского союза. Скульптура появилась возле школы № 2070, что на улице Липовый парк. Общеобразовательное учреждение носит имя знаменитого разведчика.

1 июня в столице открыли памятник Самуилу Маршаку – прославленному поэту, драматургу и литературному критику. Фигура установлена на Лялиной площади.

"Увековечение памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры — важная часть работы Департамента культурного наследия города Москвы. Мы ведем планомерную работу по установке произведений монументально-декоративного искусства и мемориальных досок", – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

До конца 2022 года в столице откроют еще пять монументов: главе МЧС Евгению Зиничеву, народному артисту СССР Иосифу Кобзону, кубинскому революционеру и главе государства Фиделю Кастро, советской оперной певице Галине Вишневской и городскому голове Николаю Алексееву.

Также до декабря установят 11 мемориальных досок: например, дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту Андрияну Николаеву, историку и педагогу Сигурду Шмидту, ученому и изобретателю Марку Кривошееву, советскому писателю, сценаристу и переводчику Василию Аксенову.