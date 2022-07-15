В Бибирево построят ФОК с двумя бассейнами

В физкультурно-оздоровительном комплексе также оборудуют тренажерный зал на 200 квадратов.



Московские власти прикладывают огромные усилия, чтобы жители каждого административного округа и каждого района могли пользоваться современными комфортными и доступными спортивными центрами. Здоровый образ жизни в столице уже давно стал трендом, поэтому в городе постоянно строятся придомовые спортивные площадки, ледовые дворцы, ФОКи, зоны с тренажерами и так далее.

Очередной физкультурно-оздоровительный комплекс власти Москвы намерены возвести в районе Бибирево. Важно отметить, что спортивный объект будет оборудован сразу двумя бассейнами. Здание построят на Алтуфьевском шоссе (владение № 100).

Жители северо-востока столицы смогут пользоваться двумя бассейнами при посещении ФОКа. Двухэтажный комплекс займет площадь более четырех тысяч квадратных метров, двести из которых отведут для тренажерного зала.

Первый бассейн будет предназначаться для оздоровительного плаванья, поэтому его длина составит 25 метров. Второй, десятиметровый бассейн смогут посещать дети. Подробнее о ходе работ рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас на объекте завершены монолитные работы подземной части здания, в этой зоне ведется устройство гидроизоляции. Также продолжаются работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций", – уточнил чиновник.

Специалисты намерены снаружи облицевать спортивный комплекс керамогранитом на уровне цоколя. На стенах здания будут установлены алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Естественно, в комплекс работ входит и благоустройство территории ФОКа.

Рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом строители установят различные декоративные элементы, а также малые архитектурные формы. Кроме того, территорию украсят газоном, цветниками, кустарниками и деревьями.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали о строительстве ФОКа с двумя бассейнами в районе Зябликово. Новый спортивный комплекс возведут на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Специалисты намерены завершить строительные работы уже в конце следующего года. В здание также оборудуют тренажерный зал, буфет для посетителей и медицинский блок. Территорию благоустроят.