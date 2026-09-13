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Воскресенье 13 сентября

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Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье

Фото: magnific.com
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Журавли подадут тайный знак с неба.

В церковном календаре 13 сентября верующие вспоминают священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В народном же месяцеслове этот день получил колоритные названия — Куприянов день, Журавлиное вече или Журавлинка. Наши предки верили, что именно в эту дату пернатые собираются на болотах в стаи, держат совет и решают, когда и каким путем отправляться на юг. Дата считалась рубежной: природа начинала стремительно увядать, а лесные и болотные духи проявляли особую активность перед наступлением холодов.

Главные запреты: чего категорически нельзя делать 13 сентября

С Куприяновым днем было связано несколько строгих табу, которые в старину соблюдали неукоснительно:

  • Категорически запрещено ходить на болото до отлета журавлей. Это главное и самое строгое табу дня. Считалось, что того, кто осмелится пойти на топь раньше времени, болотный дух может закружить, сбить с пути или затянуть в трясину.
  • Нельзя собирать клюкву ('журавлиную ягоду'). В народе говорили: "Кто раньше времени клюкву рвет, тот себе беду наживет". Считалось, что преждевременный сбор ягод грозит болезнями и семейными невзгодами. Поход за клюквой начинали только после того, как журавлиные стаи поднимутся в небо.
  • Не затевайте ссор и не повышайте голос. Любой конфликт, вспыхнувший 13 сентября, рискует затянуться на долгие месяцы. Грубые слова, сказанные в сердцах, вернутся к человеку неприятностями со здоровьем и финансовыми потерями.
  • Не берите и не давайте деньги в долг. Любые финансовые операции в Куприянов день считаются неудачными: одолженные средства будет трудно вернуть, а собственные накопления быстро разойдутся.
  • Не отправляйтесь в дальнюю дорогу в одиночку. Если поездку невозможно перенести, предки старались брать с собой попутчика или надежный оберег, чтобы путь прошел благополучно.
  • Не сажайте и не пересаживайте растения. Цветы, потревоженные 13 сентября, с трудом приживаются, быстро увядают и могут принести в дом ощущение упадка сил.

Традиции и обряды: как привлечь достаток на Куприяна

Главным занятием в этот день была уборка корнеплодов: моркови, свеклы, картофеля, репы и редьки. Отсюда пошла поговорка: "Хозяйка при коровке, а девка — при морковке".

Крестьяне стремились собрать весь урожай до наступления затяжных осенних дождей. Из свежих овощей хозяйки готовили постные блюда, варили похлебки и пекли пироги. Свежий сок моркови и свеклы давали детям и ослабленным домочадцам — верили, что это укрепит здоровье перед зимними холодами.

Особое внимание уделяли журавлям. Если удавалось увидеть, как стая кружит над селением, люди выходили на улицу и просили у птиц благополучия, здоровья для детей и мягкой зимы.

Приметы погоды на 13 сентября 2026 года

По поведению птиц и деревьев наши предки безошибочно определяли, какой будет наступающая зима:

  • Журавли летят низко над землей — зима предстоит мягкая, с частыми оттепелями.
  • Птицы летят высоко в небе и звонко курлычут — жди морозной, снежной и долгой зимы.
  • Журавли летят поодиночке, а не клином — к неурожаю зерна в следующем году.
  • Лебеди стаями тянутся на юг — скоро выпадет первый снег.
  • Паутина стелется по растениям — теплое бабье лето задержится еще на две-три недели.
  • Домашняя птица прячет голову под крыло — к скорой непогоде и резкому похолоданию.

Проведите 13 сентября в спокойном труде, воздержитесь от рискованных походов в глухие места, наведите порядок в доме и приготовьте блюда из нового урожая, чтобы привлечь в семью здоровье, достаток и уют.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2026, 07:35
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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