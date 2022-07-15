В Москве по программе реновации построят дом на 11-й Парковой улице

Комплекс переменной этажности возведут в районе Северное Измайлово к 2024 гду.



Столичные власти продолжают реализовывать программу реновации. Один из крупнейших в мире градостроительных проектов позволяет обеспечивать жителей Москвы комфортабельными квартирами в новостройках взамен ветхого жилья. Разумеется, качество новых домов не идет нив какое сравнение с советскими "хрущевками".

Очередной многоэтажный дом уже начали строить на 11-й Парковой улице. В рамках московской программы квартиры в нем смогут получить даже маломобильные граждане. Проявляя заботу о людях, власти предусмотрели в новостройке квартиры с расширенными коридорами и специальной сантехникой. В доме оборудуют десять подобных квартир.

Всего же в здании будет 841 квартира: 145 однокомнатных, 564 двухкомнатные и 132 трехкомнатные. Комплекс переменной этажности возведут в районе Северное Измайлово к 2024 гду, уточнил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода — производится вынос инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году", – отметил глава ведомства.



К слову, новостройка будет состоять сразу из четырех корпусов. В вестибюле специалисты оборудуют комнату для консьержа, также там появится помещение для хранения уборочного инвентаря. Во всех квартирах планируется провести остекление балконов и лоджий.

Для отделки многоэтажки будет зайдействована система вентилируемого фасада. Специалисты используют для оформления керамогранитные плиты. Для безопасности жильцов в доме установят систему круглосуточного видеонаблюдения: камеры появятся на въезде, придомовой территории и лифтах.

Территорию около дома благоустроят, там появятся деревья, кустарники, цветники и газоны. Москвичи смогут проводить время в зоне отдыха, пока дети будут играть на детской площадке. Также рядом с новостройкой оборудуют спортивную площадку.

Напомним, что программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, в которых живут около одного миллиона человек. Для реализации проекта подобрано 556 стартовых площадок.

