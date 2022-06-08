На Озерной улице начался капремонт подземного пешеходного перехода

Специалисты обновят инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию и отопление, отремонтируют служебные помещения.



В российской столице для удобства местных жителей организованы удобные и современные надземные и подземные пешеходные переходы. Не секрет, что еще пару десятилетий назад заходить во многие из них было просто некомфортно, однако теперь капитальный ремонт переходов в городе ведется на постоянной основе. Важно отметить, что их не просто обновляют, но и оснащают самыми современными системами безопасности и мониторинга.

Вот и подземный пешеходный переход районе Очаково-Матвеевское скоро станет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Капитальный ремонт объекта около дома №47г на Озерной улице уже начался.

В течение года специалисты намерены снять старую керамическую плитку и покрыть стены гранитной облицовкой. Также здесь обновят инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию и отопление, отремонтируют служебные помещения. Напольное покрытие и ступеньки на лестницах приведут в порядок. Сам переход будет доступен для граждан во время ремонты. Работы здесь будут проводить поэтапно, чтобы полностью не закрывать объект.

К слову, это далеко не единственный объект, где проводятся работы. Недавно специалисты приступили к капремонту трех подземных пешеходных перехода в районе домов №1, №52 и №54б на Севастопольском проспекте. Всего же за последние десять лет специалисты Гормоста привели в порядок более 380 объектов городской инфраструктуры.

Как ранее рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в 2022 году капитальный ремонт запланирован сразу на девяти подземных пешеходных переходах. По словам чиновника, специалисты намерены привести в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, а также служебные помещения.

"В этом году продолжим капитальный ремонт городских подземных переходов, запланированы работы в девяти таких сооружениях. Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций", – отметил Бирюков.

