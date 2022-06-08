На севере Москвы открылась межрегиональная ярмарка в стиле ампир

На ярмарке представлены товары из 10 регионов России, а также из Армении и Казахстана.

Сегодня для жителей и гостей российской столицы доступны более пяти десятков круглогодичных фермерских ярмарок. Однако это не просто точки купли-продажи, а нечто большее – полноценные центры притяжения для населения. Там можно не только приобрести продукты, но и прогуляться, продегустировать гастрономические новинки, а также познакомиться и пообщаться с людьми за чашечкой кофе.

Конечно, особыми красками играют павильоны, оформленные по индивидуальному дизайну. Тематические площадки привлекают еще больше покупателей. Встречаются точки, украшенные по географическому признаку, что сразу указывает посетителям на страну или регион производителя товаров. Бывают лавки, оформленные в стилистике конкретной исторической эпохи или сословия.

Одним из самых популярных мест для москвичей является межрегиональная ярмарка в Хорошевском районе столицы. В среду, 8 июня, она открылась после реконструкции. Об этом сообщает АГН "Москва".

Как рассказал руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, помещения ярмарки оформили в стиле ампир. По его словам, в ходе ремонтных работ были предусмотрены инженерные системы для обеспечения комфорта покупателей.

"Сегодня после реконструкции открылась круглогодичная межрегиональная ярмарка в Москве, расположенная в Хорошевском районе. Она закрылась на реконструкцию в январе. И если раньше помещение не имело своего стиля, то теперь оно оформлено в стиле ампир. В здании ярмарки есть кондиционеры и обогрев, что позволит гостям делать покупки с комфортом", – отметил Немерюк.

Он также подчеркнул, что на ярмарке работают 30 торговых площадок. Там москвичи могут приобрести конфеты, печенье, мед, мясо, рыбу, молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, соленья и многое другое.

Круглогодичная ярмарка расположена по адресу проезд Березовой Рощи, владение 2. Там представлены товары из десяти регионов России, а также из Армении и Казахстана.

"Это одна из самых востребованных площадок из всех межрегиональных ярмарок в Москве, у нее самый большой товарооборот. И сейчас, после реконструкции, на ней представлена продукция из 10 регионов, в том числе из Нижегородской, Московской, Тамбовской, Владимирской, Ивановской, Воронежской областей, Чувашии, а также из Армении и Казахстана", – заключил Немерюк.

