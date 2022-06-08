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В Москве пройдет фестиваль путешествий "Подорожник"

В Москве пройдет фестиваль путешествий "Подорожник"

В рамках фестивальной программы москвичей ожидают кинопоказы и кулинарные мастер-классы.
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Нынешнее лето в Москве насыщенное. Жителей и гостей российской столицы ждут многочисленные мероприятия. Найти активность по душе сможет каждый, ведь в городе за три месяца пройдут не только традиционные, уже полюбившиеся тысячам граждан, праздники, но и совершенно новые фестивали.

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Один из них - фестиваль путешествий "Подорожник". С 11 по 13 июня гостей праздника примет ВДНХ. Организаторы подготовили широкую программу. Москвичей ожидают кинопоказы и кулинарные мастер-классы, а также знакомство с природными и культурными достопримечательностями регионов России.

К слову, первый фестиваль путешествий по России, организованный по инициативе мэрии города, является лишь одним элементом большого цикла мероприятий "Московские сезоны". К нему же относится, например, традиционная "Рыбная неделя", на которой москвичи изучали географию родной страны, употребляя гастрономические деликатесы.

Теперь об интересных и малоизвестных местах России посетителям расскажут в лекционных шатрах-глэмпах. Всего планируется обустроить пять шатровых зон для интерактивных встреч с известными путешественниками. Они поделятся с гостями полезными советами для туристов.

На фестивале будут представлены Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. Для всех желающих организуют показы художественных и документальных фильмов о регионах. Также на туристическом празднике посетителей ждет музыкальная и семейная программы. Для детей откроют зоны отдыха.

"География России обширна и уникальна. Путешествовать по нашей стране можно бесконечно долго и не увидеть даже половины того, что по-настоящему заслуживает внимания. С каждым годом все больше россиян выбирают отдых внутри страны и каждый раз открывают для себя ее по-новому. Предлагаем москвичам и гостям столицы сделать фестиваль "Подорожник" первым пунктом остановки в своем большом путешествии по России", — рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, на ВДНХ будет работать поп-ап-инфоцентр #МОСКВА, где желающие смогут больше узнать о достопримечательностях столицы. Также гостей фестиваля ожидает карнавал в сопровождении ярких арт-объектов. Закроет "Подорожник" яркое аудиовизуальное шоу.

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Фото: Е. Самарина. Mos.ru
Автор: 8 июня 2022, 10:45 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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