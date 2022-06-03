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Символом школы в Новой Москве станет вековой дуб

Символом школы в Новой Москве станет вековой дуб

В Сосненском поселении при строительстве образовательного учреждения сохранили столетний дуб.
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В минувшую среду, 1 июня, когда весь мир отмечал День защиты детей, руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин посетил с инспекцией стройплощадку на улице Эдварда Грига. Чиновник проверил ход строительства новой школы в Сосненском поселении.

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Образовательное учреждение располагается в жилом комплексе "Скандинавия". Оно рассчитано на 1325 учеников. Примечательно, что работы по возведению объекта шли таким образом, чтобы оставить нетронутым вековой дуб, растущий на участке.

Для сохранения столетнего дерева одну из стен школы сделали полукруглой формы. Теперь она огибает растение и более гармонично вписывается в окружающую среду. К слову, образовательное учреждение, построенное по принципу бережливости к природе, получило название "Энергия".

"В Новой Москве строительство школ и детских садов – абсолютный приоритет градостроительного развития", – подчеркнул Владимир Жидкин.

На данный момент в образовательном учреждении продолжается монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Специалисты занимаются отделкой помещений. Необходимые материалы, в том числе, светильники и сантехника уже закуплены.

Школа будет занимать площадь более 19 тысяч квадратных метров. Она спроектирована в соответствии с принципами устойчивой архитектуры и экологичного подхода в строительстве. Здание получило естественное освещение, благодаря чему на верхнем этаже школы можно организовать арт-зону и кластер для самостоятельных занятий.

Особый подход специалисты проявили при проектировании внутреннего пространства школы. Оно устроено таким образом, чтобы вызвать у учеников интерес к занятиям. Например, стены классов выполнят из прозрачных материалов, чтобы сформировать у ребят ощущение причастности ко всему, что происходит вокруг них.

Стены большой лаборатории на первом этаже также будут прозрачными, чтобы любой мог увидеть, какой интересной и эффектной может быть наука. Столовая школы больше будет походить на модное кафе. Пространство станет местом отдыха и неформального общения.

В образовательном процессе упор будет сделан на изучение естественных наук и практические занятия. Для этого на первом уровне разместятся большая лаборатория, организованная по принципу фаблаба (мастерская, позволяющая изготавливать что-либо самостоятельно), центр прототипирования, блок мастерских и ремесленные классы.

Кроме того, в образовательном учреждении планируется открыть театрально-актовый зал на 500 человек, который сможет превращаться в амфитеатр, конференц-зал или театральную площадку.

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Фото: Uli Deck / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2022, 20:56 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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