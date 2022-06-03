В Мещанском районе проведут капремонт дом 1936 года постройки

Согласно плану капремонта, предусмотрены работы по обновлению фасада, кровли, подъездов, подвальных помещений и внутренних инженерных сетей здания.



В Москве действует одна из крупнейших в ней стране программ капитального ремонта. Целью столичного проекта является модернизации жилого фонда. Он включает в себя 28,5 тысячи домов, охватывающих более 275 миллионов квадратных метров. Городские власти в рамках программы намерены отремонтировать свыше 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменить около 112 тысяч лифтов.

Только на текущий год в рабочий график включены 1700 многоэтажных строений. Встречаются среди них совершенно разные здания: от типовых построек до домов исторического значения. Разумеется, лучший способ привести их в надлежащий вид – это капитальный ремонт. Власти Москвы реализуют данный проект для того, чтобы улучшить условия комфорта граждан.

Так, в ходе капитального ремонта планируется обновить жилой дом 1936 года постройки. Здание располагается в Мещанском районе, по адресу Капельский переулок, 13. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

По данным ведомства, проектная документация для объекта "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу Капельский пер., д. 13, Мещанский район, Центральный административный округ Москвы уже согласована.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева пояснила, что согласно плану капремонта, предусмотрены работы по обновлению фасада, кровли, подъездов, подвальных помещений, а также по ремонту внутренних инженерных сетей здания.

Внешнюю отделку дома специалисты намерены расчистить, промыть и обработать в местах сырости антисептическими средствами. Кроме того, по данным ведомства, планируется отремонтировать и покрасить цоколь.

Помимо этого, в процессе капитального ремонта обновят приямки, откосы, карнизы и пояски, заменят отливы и установят новую систему наружного водостока. Комплекс работ также затронет балконы и чердак дома.

"Что касается мест общего пользования в подъезде: заменят деревянные окна и входные двери, окрасят стены и потолки, уложат новое покрытие пола в тамбуре и на площадках лестничных клеток. Предусмотрены расчистка и окраска металлических ограждений лестниц, замена поручней", – отметила Яковлева.

В Москомэкспертизе уточнили, что существующий архитектурный облик здания и планировка помещений будут сохранены. Строители также проведут работы по модернизации систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.