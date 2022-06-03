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К концу 2022 года планируется завершить реконструкцию кинотеатра "Прага"

К концу 2022 года планируется завершить реконструкцию кинотеатра "Прага"

На месте бывшего кинотеатра в Северном административном округе откроют многофункциональный общественный центр.
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Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для создания качественной, комфортной и доступной инфраструктуры для граждан. Так, до конца текущего года специалисты планируют завершить реконструкцию бывшего кинотеатра "Прага". Вместо него на севере Москвы появится многофункциональный общественный центр. Строительные работы там начались еще в 2018 году, а к концу 2022 МФЦ должен быть сдан.

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Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. По его словам, объект по адресу улица Нижняя Масловка, дом 10 возводится за счет средств инвестора. Ведомство уже провело внеплановую инспекцию площадки, в ходе которой удалось проверить соответствие работ и материалов проектной документации.

Чиновник подчеркнул, что на данном этапе уже завершено строительство основных конструкций, проложена кровля, ведутся фасадные работы.

"Строители монтируют витражи, которые определят внешний облик нового многофункционального центра − современный и динамичный. Теперь в здании четыре этажа и дополнительный подземный уровень", − отметил Войстратенко.

Кроме того, по его словам, специалисты параллельно занимаются внутренней отделкой здания, а также монтируют инженерные системы и лифтовое оборудование. Четыре уровня соединят сразу пять лифтов. Причем, один из них будет технологическим, с грузоподъемностью до двух тысяч килограмм.

Кстати, главная функция здания – кинотеатр – тоже будет сохранена. Для этого, по словам главы Мосгосстройнадзора, выделен третий этаж. Там разместят сразу пять залов для просмотра фильмов. Вместимость каждого кинозала порядка 800 человек. В здании появится и другие пространства: от торговых площадок до спортивных залов.

"Запроектированы супермаркет на подземном этаже, атриум со вторым светом и другие обширные пространства, где можно будет открыть не только магазины, но и, к примеру, фитнес-центр", − пояснил Войстратенко.

К слову, после реконструкции площадь здания превысит девять тысяч квадратных метров. Для безопасности посетителей во многофункциональном центре установят системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мосгосстройнадзор, как отметил его руководитель, уделяет особое внимание качеству работ и применяемых материалов на объектах массового пребывания людей.

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Фото: проектное решение / mos.ru
Автор: 3 июня 2022, 19:07 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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