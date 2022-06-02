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В Москве отремонтируют свыше 14 тысяч подъездов до конца 2022 года

В Москве отремонтируют свыше 14 тысяч подъездов до конца 2022 года

В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен.
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Подъезд – лицо дома, поэтому очень важно содержать его в порядке и проводить капитальный ремонт, когда это становится необходимо. Так, в разных районах Москвы до конца 2022 года приведут в лучший вид свыше 14 тысяч подъездов многоэтажных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Косметический ремонт должны провести во всех подъездах. Однако работ может быть гораздо больше, если это, например, дом-памятник, нуждающийся в более тщательной реставрации. В общем, перечень работ зависит от состояния здания. С графиком ознакомят жителей заранее. Эта информация появится на информационных стендах и в местах общего пользования.

"Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание", – отметил Бирюков.

По его словам, в Москве сформирован единый подход к проведению ремонта подъездов. Покраска входных групп, потолков и стен – это обязательный пункт. Штукатурку меняют в том случае, если ее состояние неудовлетворительное. Также обращают внимание на окна и двери в холлах и тамбурах, перила и ступени, таблички этажности и осветительные приборы. Их также ремонтируют или меняют при необходимости.

Кстати, также сообщается, что свыше 220 многоквартирных домов отремонтируют в Северо-Восточном административном округе (СВАО) в 2022 году. Самые высокие здания, которые будут приведены в порядок, находятся в Отрадном (Каргопольская улица, дом 2; улица Санникова, дом 15, корпус 2; улица Хачатуряна, дом 7) и построены в 1983–1984 годах по типовым проектам.

А в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) преобразятся 127 домов в этом году. Самое низкое здание, которое в скором времени приведут в порядок, располагается в Печатниках (1-я Курьяновская улица, дом 17). В этом же районе находится и самый высокий дом, готовящийся к ремонту (улица Полбина, дом 4).

Ранее "Дни.ру" писали о том, жители 514 ветхих домов получают ключи от квартир в 182 новостройках. С начала реализации программы реновации переселение коснулось более 86 тысяч человек, из которых 56 тысяч уже отпраздновали новоселье.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2022, 15:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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