Портал "Наш город" помог москвичам решить более шести миллионов вопросов

В среднем за день с помощью портала "Наш город" устраняется около трех тысяч недочетов. Число пользователей сервиса превысило 1,8 миллиона.

Сообщения на портал "Наш город" принимаются по более чем 200 темам, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, сервис пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с ответственными службами и органами власти.

Портал появился в 2011 году. За 10 лет количество пользователей выросло до 1,8 миллиона человек.

"Портал "Наш город" стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы", – подчеркнула заместитель мэра.

Для подачи заявки на сервис достаточно описать ситуацию и загрузить фото. Система определит ответственную службу, а после выполнения задания пользователь получит отчет. На ответ дается восемь рабочих дней.

"Таким образом горожане помогли решить уже больше шести миллионов вопросов", – добавила Сергунина.

Москвичи могут контролировать качество выполненных работ. Пользователь может подтвердить или опровергнуть выполнение заявки.

В среднем в день с помощью портала решается около трех тысяч проблем. Больше всего обращений связано с состоянием дворовых территорий. За 10 лет решено более 780 тысяч таких проблем.

Также москвичи часто сообщают о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Решено уже 320 тысяч таких проблем. А неполадки в освещении в многоквартирных домах устранили более 310 тысяч раз. Вся информация доступна в разделе "Результаты работы портала".

Недавно в сервису подключили жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Список тем для них постоянно расширяется.

Об итогах работы портала за 10 лет ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сервис стал одним из главных инструментов управления столицей.

Для управления порталом была создана служба модерации, независимая от органов власти. Она проверяет сообщения и поступающие на них ответы.

"С помощью "Нашего города" можно вывезти брошенный автомобиль, устранить незаконную рекламу или починить дверь, ведущую на чердак. Но чаще всего на портал обращаются с вопросами по уборке дворов, ремонта дорог и замены лампочек в подъездах. Благодаря "Нашему городу" они теперь решаются за два-три дня", – написал градоначальник в своем блоге.

Портал "Наш город" создан для улучшения качества жизни горожан. Проект курирует государственное учреждение "Новые технологии управления" вместе с Департаментом информационных технологий Москвы.