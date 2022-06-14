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Парки Москвы подготовили для подготовили для горожан пленэры, концерты и кинопоказы

Парки Москвы подготовили для подготовили для горожан пленэры, концерты и кинопоказы

С 14 по 19 июня в столичных зонах отдыха пройдут разнообразные мероприятия для детей и взрослых.
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С наступлением летнего сезона Москва вновь наполнилась многочисленными мероприятиями и фестивалями. Сегодня любой житель и гость российской столицы может найти себе занятие по душе. К примеру, различные проекты для детей и взрослых будут проходить всю неделю в городских парках. С14 по 19 июня граждан ждут бесплатные пленэры, концерты и кинопоказы.

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Нынешнее лето, действительно, богато на праздники. В столице уже состоялись фестивали: гастрономическая "Рыбная неделя" историческая "Времена и эпохи", географическая "Подорожник". Теперь москвичей ожидают спортивные и музыкальные события. Посетителей ждут в городских парках, подведомственные департаменту культуры.

Итак, 16 июня в 19:30 главной сценой города станет сад имени Баумана. Туда вновь вернулись полюбившиеся горожанам джазовые четверги, правда, в нынешнем сезоне предпочтение отдается инструменталистам. Гости могут бесплатно насладиться музыкой саксофона, гитары и электроаккордеона.

Концертная программа продолжится и в пятницу. 17 в 19:00.здесь выступит актриса и певица Анастасия Караулова с инди-поп-проектом Plamena.

В среду, 15 июня, маленьких москвичей ждут в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Литературный вечер для гостей проведет детский педагог-психолог Арина Феева. Вход свободный, начало в 17:00.

Любителей советского приглашают в Таганский парк на бесплатный показ фильма режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Насладиться искусством под открытым небом можно 17 июня в 20:00.

Большая программа намечена в парке "Фили". 18 июня в 11:00 начнется экскурсия "Зеленые великаны" из цикла "В гармонии с природой". Участникам расскажут о местных деревьях и кустарниках. Необходимо заранее зарегистрироваться.

А уже в 13:30 все желающие смогут принять участие в мини-турнире по квизу в арт-студии "Филька". Предварительная регистрация также обязательна.

В воскресенье, 19 июня, в 12:00 в павильоне "Букингдом" состоится мастер-класс по флюид-арту на гипсовых фигурках. Предусмотрена предварительная регистрация. Через два часа, в 14:00, гостей парка ждут семейные соревнования "Поймай меня, если сможешь". И снова придется регистрироваться заранее.

Познакомиться с самокатным спортом можно 18 июня в парке 50-летия Октября и 19 июня в парке имени Лужкова. Там с 14:00 пройдут бесплатные соревнования для детей до 16 лет.

19 июня, на территории ландшафтного парка "Митино" в рамках Открытых дней археологии пройдет интерактивная прогулка. Гостей познакомят с объектами культурного наследия парка. Для участия необходимо пройти регистрацию, начало в 10:00.

Также 19 июня пройдет экскурсия по Воронцовскому парку. Сбор участников в 13:00 около храма Живоначальной Троицы. Регистрация по телефону 8 (495) 936-00-92.

Кроме того, в воскресенье можно будет посетить мастер-класс по игре на ханге. Начало в 15:00 в парке искусств "Музеон" под куполом Alpbau. Конечно, для участия нужна регистрация.

Наконец, в парке "Ангарские пруды" продолжаются бесплатные кинопоказы под открытым небом. 19 июня в 16:00 зрители смогут посмотреть советский фильм "Мы из джаза".

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Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 14 июня 2022, 21:48 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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