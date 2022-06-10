В ЮЗАО построят около 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации на месте снесенных домов

Рак преследует семью Фриске Галкин нелепо оправдался Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье
Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
партнеры
Пятница
10 июня
Лента новостей
17:10
Упокой, Господи, душу: внезапная смерть Кравец потрясла страну
16:32
Не постеснялись: Барановскую и Лепса застукали во время близости после слухов о романе
15:22
"Не любят": больная Пугачева оставила предателя Галкина ради детей
14:21
"Тухлые помидоры и ссаные тряпки": наглеца Цискаридзе позорно вышвырнули со сцены
13:32
"К черту ЗОЖ!": жирный котяра объявил войну велотренажеру (видео)
13:26
"Идеал!": Звезда "Кадетства" Захарова сверкнула вздыбленными сосками
13:24
Модные тренды 2022: как выбрать пляжный наряд
13:14
Связь с женихом Кабаевой и Говорухиным, брак с миллиардером: куда пропала звезда "Бедной Насти" Горшкова
13:04
"Соглашение утверждено": Шепелев распорядился жильем покойной Фриске
12:39
Два детских сада и две школы откроются на северо-востоке и юго-востоке Москвы
12:11
Звериный оскал и ни капли совести: приговоренный к смерти наемник гримасничал на видео
11:54
Прострелили живот и сломали нос: драка с полицейским в Москве закончилась плачевно
11:39
Москва выделила Детско-юношескому центру "Крылья" новое просторное помещение
11:38
"Боже, зачем": Истощенная до скелета Гагарина превратилась в холодный труп
10:59
"Слабые уходят": проклятый рак повально уничтожает родню Жанны Фриске
10:41
Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открылся в Благовещенске
10:34
"Приглашаю": Хитрая Орбакайте выманила у Пугачевой элитную недвижимость
10:07
Почерневшая от горя Стриженова схоронила близкого человека: Навсегда в моем сердце
09:55
"Очень мало волос": Постаревшую Долину уродливо обчекрыжили
09:32
"Снижение цен неизбежно": жилье в Москве выходит на новый уровень
09:21
"Не дура выпить": Кравец в шоке от агрессивности бухающей Успенской
09:08
"Молчала и лгала": Тихушница Пугачева поплатилась за предательство Галкина
08:52
"Новый вид рака": врач покойной Началовой ошеломил известием о состоянии Вайкуле
08:40
"Материлась и требовала связаться с МИДом": Объявлено о возвращении Наргиз в Россию
08:30
Обливает помоями: предавший родину Галкин врезал критикующей его Скабеевой
06:43
"Настоящий сахарный кайф": Прилюдно заткнувший рот Миддлтон принц Луи попался на горячем
04:13
Готовые дома подорожали на 64%
02:05
Запад лидирует по ценам на бизнес-класс
00:09
День Никиты Гусятника: Приметы и запреты 10 июня
22:12
Как девочка: 75-летняя Светлана Тома потрясла молодостью и красотой
21:03
Раздавленная раком Заворотнюк с перекошенным ртом явила миру малыша: Одно лицо
19:37
"Возьмите меня кто-нибудь": изголодавшаяся развратница Бузова вывалила огромный зад
18:47
В Москве взрывотехники проверяют подозрительное устройство у метро "Парк Победы"
18:47
Адвоката жестоко избили в центре Москвы
18:39
Депутат Федоров попросил СК и прокуратуру проверить экс-омбудсмена Татулову
18:08
"Нет слов": Немощный старик Петросян борется со смертью
18:04
В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
17:44
"Давай еще": Анна Asti откровенно о ночи с ненасытным Киркоровым
17:18
"Так не надо делать": Цискаридзе забросали камнями после откровенного признания
16:33
На трассе Ачинск – Красноярск в ДТП погиб человек
16:18
"От меня сексом прет": похотливая Волочкова выставила напоказ утехи с толпой мужиков
16:03
Первый муж бросил с особенной дочкой, а второй нашел себе молодую: как живет мать-одиночка Зейналова
14:53
"Убивает внешность": увядающая Стриженова резко изменила лицо
14:37
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
14:30
"Чистый кайф!": Красотка из "Уральских пельменей" заласкала себя между ног
14:13
"Это был ад!": озабоченный Цискаридзе подвергся жестоким нападкам
13:45
"Ты же не девочка": Кричащий о любви Лепс переметнулся к юному парню после развода с женой
13:23
"Я существую вне семьи": Орбакайте вычеркнула из жизни Пугачеву и Галкина
12:40
Смерти детей в 30 лет, опухоль мозга и мизерная пенсия: как живут сестры Шмелевы из "Карнавальной ночи"
12:38
"Злокачественная опухоль": 61-летняя Малышева получила смертельный диагноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Новый вид рака": врач покойной Началовой ошеломил известием о состоянии Вайкуле
"Молчала и лгала": Тихушница Пугачева поплатилась за предательство Галкина
"Снижение цен неизбежно": жилье в Москве выходит на новый уровень
"Очень мало волос": Постаревшую Долину уродливо обчекрыжили
Почерневшая от горя Стриженова схоронила близкого человека: Навсегда в моем сердце
Связь с женихом Кабаевой и Говорухиным, брак с миллиардером: куда пропала звезда "Бедной Насти" Горшкова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В ЮЗАО построят около 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации на месте снесенных домов

В ЮЗАО построят около 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации на месте снесенных домов

На юго-востоке Москвы планируют расселить 520 домов.
прочитано 57 раз

Реализация программы реновации в Москве проходит успешно. Делается все для того, чтобы горожане как можно скорее переехали в новые дома и вышли на качественно новый уровень жизни. В условиях плотной городской застройки используется принцип "волнового" переселения. Люди, переезжая в новые дома, освобождают старые, которые сносятся, и на их месте возводятся новостройки для следующих переселенцев.

ПО ТЕМЕ

На юге Москвы построят новые улицы

С начала года 33 дома будут заселены по программе реновации – Собянин

Так, в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) на месте снесенных домов построят порядка 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. В данный момент там возводят пять новостроек. "Этого объема жилья будет достаточно для того, чтобы расселить порядка 20 старых домов", – уверен руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Участникам программы реновации оказывается всесторонняя помощь, чтобы они смогли переехать в новые квартиры как можно быстрее и с комфортом. Услуги грузчиков и транспорта для них бесплатны. Воспользоваться ими можно через сервис на портале mos.ru.

Построенные по программе реновации кварталы будут отвечать всем стандартам благоустройства и озеленения. В таких местах создаются условия для тихого отдыха и активных занятий спортом. При этом учитываются потребности жителей любого возраста.

В ЮЗАО планируется расселить 520 домов, в которых живут 117 тысяч человек. Для реализации программы подобрано 50 стартовых площадок.

Напомним, программа реновации была утверждена в 2017 году. Благодаря ей около миллиона человек смогут переехать в новые современные квартиры с улучшенной отделкой. Согласно плану, расселят 5 175 пятиэтажек. В программу включено 556 стартовых площадок, на которых возведут 8,8 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок, подписав соответствующее постановление. Они расположены в пяти административных округах столицы: три – в центре города, семь – на юго-востоке, и по одной площадке – на востоке, юге и северо-западе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 16:48 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Очень мало волос": Постаревшую Долину уродливо обчекрыжили

У певицы есть проблема
Шоу-бизнес

Двуличную Вайкуле пнули по больному: Заходит слишком далеко

Артистке досталось

Шоу-бизнес

"Не дура выпить": Кравец в шоке от агрессивности бухающей Успенской

Рюмку – королеве шансона!

Шоу-бизнес

Обливает помоями: предавший родину Галкин врезал критикующей его Скабеевой

Ничто не забыто!

Гороскоп

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+