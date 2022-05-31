В "Москва-Сити" построят футуристический мост

В Москве строят не только автомобильные, но и пешеходные мосты. Причем это не обычные переправы, а архитектурно яркие, выразительные инженерные сооружения. Так, футуристический пешеходный мост появится в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".
Сооружение станет настоящим арт-объектом, который подчеркнет характер этого района. Мост будет весьма необычный. Его построят в виде цепочки зеркальных сфер амарантово-пурпурного цвета. Длина переправы составит почти 100 метров, а диаметр сфер – от 13 до 16 метров.
Постройка соединит общественную зону транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сити" и многофункциональный комплекс "IQ-квартал". Разработчиками данного проекта являются главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и архитектор Дмитрий Сухов.
"Для проекта "Москва-Сити" мы не хотели делать очередной классический надземный переход. Наш мост — настоящий арт-объект", – рассказал Кузнецов.
По его словам, у каждой сферы будет круглое окно-иллюминатор, благодаря чему переход будет визуально связан с окружающим пространством делового центра. Прилегающая территория тоже преобразится. Вокруг высадят деревья с шарообразными кронами. Реализовать этой проект планируют до 2024 года.
Кстати, этот мост будет отапливаемым. По нему можно будет попасть бизнес-центр, не выходя на улицу. В пути можно будет насладиться потрясающими видами, ведь рядом располагаются небоскребы, набережная Тараса Шевченко, сцена театра-мастерской Петра Фоменко, а также жилые дома, которые были построено около 80 лет назад.
Говоря о развитии Пресненского района, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены свыше 10 улиц, около 40 дворовых территорий, территория ТПУ, реконструирован детский парк, открыто несколько общественных пространств.
В будущем в Пресненском районе будет проходить новая ветка метро – Рублево-Архангельская. Действующие станции "Деловой центр" и "Шелепиха", которые пока включены участок Большой кольцевой линии с вилочным движением поездов, станут частью этой линии. Подробнее об этом писали "Дни.ру".