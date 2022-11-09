На окраине Битцевского леса открыли "Детский автогородок"

Прилучный превратился в женщину О дуете Пугачевой и Галкина* на иврите Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Среда
9 ноября
Лента новостей
21:42
Тест: угадайте советский фильм по кадру
21:29
Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей
21:23
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете
21:10
Подмосковные врачи спасли человека с редким видом инфекции
19:55
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
19:20
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
18:33
Тест: как хорошо вы помните СССР?
17:57
"Из осколков": покалеченная Меладзе брошенка Брежнева заявила о разбитом сердце
17:13
Короля Великобритании Карла III и Камиллу закидали яйцами (видео)
16:51
"Вот это бомба!": Объявлено о дуэте Пугачевой с Галкиным* на иврите
16:41
Блогера Некоглая задержали после унизительной пародии на российского солдата
16:09
"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе
15:35
А пахнет как! Испражняющаяся под кустиком Волочкова отложила огромную лепешку
15:08
"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым
14:49
В Челябинске мужчина выбросил из маршрутки двух детей
14:48
Может сама весь Израиль прокормить: миллионершу Пугачеву лишили пособия по старости
14:45
"Развелась": Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем
14:43
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
14:34
Стоимость земельных участков выросла на 20%
14:31
Умер танцор Валентин Захаров
14:20
"Упаси боже заболеть как Коля": У распухшего до безобразия Баскова серьезные проблемы
14:14
Под Магаданом в аварии пострадали 2 человека
14:02
Спрос на новостройки упал на треть
13:54
В Зеленодольске женщина воткнула мужу нож в живот
13:49
"Как больно пах!": Оголившая пятую точку брошенка Варнава ублажила толпу на камеру
13:22
В Приморском крае загорелась школа
13:19
Прожила с Добронравовым 65 лет душа в душу, но так и не родила детей: судьба знаменитой Пахмутовой
12:54
Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости
12:52
Новый рекорд: количество объявлений о продаже вторички выросло почти вдвое
12:35
Под Екатеринбургом в аварии погибли тренер по хоккею и его сын
12:26
Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 19 ноября
11:57
Как выгодно продать недвижимость: советы эксперта
11:05
"Как мы без тебя": простившийся с людьми Харламов отправился в рай
10:48
"Ни в чем себе не отказывать": Спускающая миллион в месяц Боня плюнула в россиян
10:22
"Не каждому дано": Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым
10:10
"Был раздавлен горем": новые подробности смерти основателя "Ласкового мая"
09:55
Geely Tugella: идеальный городской кроссовер
09:37
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
09:13
"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест
09:05
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
08:37
5 правил быстрой продажи квартиры
08:35
"Посмотрите фильм "16-й": Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы
06:11
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
04:09
Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%
02:35
Число срочных продаж жилья выросло на 85%
00:02
Нестор Летописец: что нельзя делать 9 ноября в церковный праздник
21:56
Другая жизнь: опустивший руки Агутин отчалил из дома после измены
20:39
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
19:58
"Союз развалится": охмурившей юнца 53-летней Булановой вынесли приговор
19:11
"Ух ты какая!": обтянутая кожей девственная Цымбалюк-Романовская возбудила россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
Настоявшая на разводе с Пресняковым Подольская прыгнула в койку к другому: Люблю
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
"Считает всех вокруг грязью": беспардонная Доронина заставила известную актрису спустить юбку
Кортнев предал, сын уехал в США к отцу, а она осталась одна: как живет актриса Юлия Рутберг
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На окраине Битцевского леса открыли "Детский автогородок"

На окраине Битцевского леса открыли "Детский автогородок"

Оборудование для детской площадки произведено в России. Для него использовалось высококачественные отечественные материалы и комплектующие, не имеющие аналогов в мире.
прочитано 58 раз

Власти российской столицы уделяют пристальное внимание развитию подрастающего поколения. Юные москвичи – будущее города, поэтому для них создаются различные проекты. Например, на окраине Битцевского леса открыли "Детский автогородок".

ПО ТЕМЕ

В поселении Московский благоустроили пруды

Спорткомплекс для волейбольной школы "Ника" достроят в 2023 году

В локальном рекреационном центре дети смогут максимально наглядно изучать правила дорожного движения. Его организовали на месте старых гаражей в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина".

Юные пешеходы и будущие автолюбители будут углубленно изучать здесь правила безопасности на дороге на районном, окружном или городском уровне. "Детский автогородок" рассчитан на посетителей от трех до 12 лет.

Решение открыть площадку именно на этом месте было принято совсем неслучайно. В пределах двух километров от участка располагаются несколько школ и детских садов.

К слову, оборудование для детской площадки произведено в России. Для него использовалось высококачественные отечественные материалы и комплектующие, не имеющие аналогов в мире. Его разработкой в тесном сотрудничестве занимались специалисты ГИБДД, ведущими педагоги и детские психологи страны.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников подчеркнул, что стационарный автогородок представляет собой имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры.

"Площадка площадью 640 квадратных метров оборудована проезжей частью, тротуарами, островками безопасности, регулируемыми и нерегулируемыми перекрестками, дорожными и пешеходными светофорами, путевыми знаками, железнодорожным переездом, искусственной неровностью ("лежачим полицейским"), макетами школы и остановки общественного транспорта", – отметил чиновник.

Оборудование и размеры площадки соответствуют требованиям ГОСТа и ПДД. Однако все элементы автогородка пропорционально уменьшены для лучшей наглядности и удобства эксплуатации.

Сергей Мельников добавил, что локальный рекреационный центр "Детский автогородок" позволит сформировать правильное представление о безопасном поведении на дороге, а также воспитать культуру и взаимное уважение к другим участникам движения.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 9 ноября 2022, 21:46 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов

Очень изменился
Шоу-бизнес

"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест

Хирург рассказал
Шоу-бизнес

"Из осколков": покалеченная Меладзе брошенка Брежнева заявила о разбитом сердце

Силы на исходе
Шоу-бизнес

"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым

Похоронили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей
Подмосковные врачи спасли человека с редким видом инфекции
В Челябинске мужчина выбросил из маршрутки двух детей
В Зеленодольске женщина воткнула мужу нож в живот
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+