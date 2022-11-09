Спорткомплекс для волейбольной школы "Ника" достроят в 2023 году

Спортивный комплекс будет включать в себя несколько помещений: игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами по 300 человек, тренажерный зал, а также бассейн для оздоровительного плавания размером 25 на 16 метров.



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