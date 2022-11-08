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Новая детская поликлиника открылась на Головинском шоссе

Новая детская поликлиника открылась на Головинском шоссе

Медицинское учреждение занимает площадь 5,3 тысячи квадратных метров, что почти в пять раз больше старой поликлиники. Территория вокруг здания благоустроена.
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Власти Москвы отдают приоритетное значение развитию системы здравоохранения. В городе реализуется масштабная программа по строительству и модернизации поликлиник. Цель столичного проекта заключается в том, чтобы привести учреждения здравоохранения к единому стандарту, удовлетворяющему жителей районов по уровню комфорта и доступности, а также по наличию современного оборудования.

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Так, в Войковском районе, на Головинском шоссе открылась детская поликлиника, которая за смену сможет принимать 320 пациентов. К слову, площадь нового здания почти в пять раз превосходит размеры старого. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, поклонника будет работать по по новому московскому стандарту.

По словам чиновника, в столице продолжается обновление амбулаторного звена, в рамках чего не только строятся новые полклиники, но капитально обновляются действующие здания. Заместитель главы города подчеркнула, что лишь в октябре текущего года удалось открыть медицинские учреждения сразу в трех районах: Кунцево, Савеловский и нынешняя в Войковском.

"Она рассчитана на 320 посещений в смену. Начало работы нового корпуса позволит повысить доступность и качество медицинской помощи более чем для 10 тысяч детей и подростков Северного административного округа столицы", – отметила Анастасия Ракова.

Новое здание расположилось по адресу о адресу: Головинское шоссе, дом №6а, строение №1. В данный корпус переехал переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, который ранее располагался на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских.

Медицинское учреждение занимает площадь 5,3 тысячи квадратных метров, что почти в пять раз больше старой поликлиники. Территория вокруг здания благоустроена. Специалисты оборудовали там детскую площадку, а также просторное помещение для колясок. Поликлиника оборудована средствами для слабовидящих пациентов.

Новый корпус полностью соответствует новому столичному стандарту поликлиник. Здание построено в рамках городской адресной инвестиционной программы. Кабинеты врачей там организованы таким образом, чтобы самые востребованные специалисты принимали на нижних этажах, а очереди сводились к минимуму.

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Фото: mos.ru
Автор: 8 ноября 2022, 19:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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