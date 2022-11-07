"Вся Москва за 35 дней": для активных граждан стартовали викторины о столице

Всего онлайн-викторин будет 15, они разделены на три направления: "История Москвы", "Мой район" и "Достижения столицы", то есть по пять в каждом разделе. Новые этапы будут начинаться по понедельникам в 09:00. За каждый правильный ответ после завершения акции участникам начислят по 20 баллов.



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