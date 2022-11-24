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Реконструкция ледового дворца в Сокольниках завершится в 2023 году

Реконструкция ледового дворца в Сокольниках завершится в 2023 году

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о реконструкции спортивного объекта в Сокольниках.
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В Москве становится все больше спортивных объектов – как крупных, для профессиональных спортсменов, так и небольших спорткомплексов районного уровня. А устаревшие спортивные объекты реконструируют, чтобы они были комфортнее для горожан.

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Так, продолжается реконструкция ледового дворца, который находится в парке "Сокольники". Объект располагается по адресу: Сокольнический Вал, вл 1Б.

Это пятиэтажное здание было построено в 1967 году. К нашему времени оно стало аварийным. Было решено демонтировать постройку, но при этом сохранить фундамент. Современный спортивный комплекс здесь заработает уже в 2023 году.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что сначала специалисты демонтировали здание, после чего положили фундаментную плиту. В настоящий момент строители возводят монолит надземной части дворца и устанавливают конструкции для перекрытия ледовых арен.

"Также ведется прокладка канализационных и водосточных сетей, водопровода и устройство кабельного ввода с реконструкцией трансформаторной подстанции", – сообщил Левкин.

Строительство здания осуществляется с использованием современных материалов. Объект возводят в той же колористической гамме, в какой был и прежний дворец.

Новое здание станет полноценным физкультурно-досуговым и оздоровительным центром, который будет включать:

  • две ледовые арены;
  • спортзал;
  • зал для занятий мини-футболом;
  • шахматно-шашечный клуб;
  • медицинский кабинет;
  • СПА-центр с купелью.

А еще в обновленном ледовом центре будут раздевалки и санузлы, технические и служебные помещения, офисы и переговорные, буфет и магазины спортивных товаров.

Возле здания создадут парковку, оборудуют подъезды, пешеходные дорожки. Кроме того, здесь будут детские площадки и места для отдыха. На прилегающей территории высадят деревья, кустарники, появится декоративное вечернее освещение.

"Проектом предусмотрена реконструкция и прокладка новых инженерных сетей", – добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Сергей Собянин говорил, что в Москве увеличатся расходы на социальную сферу.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2022, 19:03 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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