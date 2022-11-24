Новые квартиры по реновации в центре Москвы получили почти четыре тысячи человек

В равнозначное жилье переехали уже около четырех тысяч жителей Центрального административного округа (ЦАО), сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше всего переехали в Пресненском районе – 2,9 тысячи человек. В Таганском и Басманном – 534 и 514 соответственно, уточнил Гаман.

В Пресненском районе переселение началось ровно три года назад. Там полностью расселили 24 ветхих дома.

В этом году предложения по новым квартирам получили жители Басманного района. В Таганском началось расселение домов на Нижегородской и 2-й Дубровской улице.

По словам глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, для переселенцев в центре готовы три новостройки. Идут работы в доме на улице Русаковская.

"В скором времени к переселению смогут приступить свыше 200 человек. Также для будущего переселения в округе ведется строительство и проектирование еще 11 домов", – рассказал глава департамента.

По программе реновации в центре расселят 110 домов. Просторные квартиры в новостройках получат более 16,5 тысячи человек.

Реновация идет во всех районах Москвы. Так, в Зеленограде достроили дом на 227 квартир на Солнечной аллее. Там 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатные и 10 четырехкомнатных квартир, сообщается на портале mos.ru.

Программа набирает обороты. Только в текущем году построили 600 тысяч квадратных метров жилья, в эксплуатацию ввели 45 домов. 26 зданий передали под переселение.

В процессе переезда находятся 16 тысяч человек, а 80 тысяч уже справили новоселье. Возведена 201 новостройка. Таким образом, первый этап реновации завершен на 40%.

Программа утверждена в августе 2017 года. В нее входит 5175 домов, построенных более полувека назад. В основном это так называемые хрущевки, которые устарели морально и физически.

Первый этап реновации завершится в 2024 году, второй пройдет в 2025-2028 годах, третий продлится с 2029 по 2032 годы. Переселенцы получают новое жилье в своем районе и сохраняют привычный образ жизни.