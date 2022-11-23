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В Москве по программе реновации за год ввели в эксплуатацию 45 домов

В Москве по программе реновации за год ввели в эксплуатацию 45 домов

26 зданий уже переданы под расселение. Новое жилье появилось в 32 районах города, входящих в 11 административных округов.
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Власти Москвы уверенными темпами продолжают реализацию масштабной программы реновации, которую еще пять лет назад запустил глава столичного региона Сергей Собянин. Участники проекта получают возможность обменять свои квартиры в старых домах на новую жилплощадь. Ветхая недвижимость сносится, а на его мести возводится необходимая для района инфраструктура.

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Москвичи при расселении могут получить как равноценную, так и равнозначную квартиру. В первом случае речь идет о жилье, не уступающем старому по рыночной стоимости. Во втором случае город предоставляет дома в новостройках с отделкой "под ключ", улучшенной планировкой и увеличенным метражом в том же районе.

Всего в столице планируется расселить около миллиона человек из 5175 домов. По строительство новостроек подобрана 561 площадка. 130 зданий с 2017 года уже снесли. Кстати, при переезде жители старых домов могут приобрести к гарантированным дополнительные квадратные метры жилья.

К слову, 600 тысяч квадратных метров жилья построено в Москве с начала года. В 2022 году по программе реновации возвели 45 домов. Больше всего новостроек появилось на юго-западе и севере столицы.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, 26 зданий уже переданы под расселение. Новое жилье появилось в 32 районах города, входящих в 11 административных округов.

"В эти новостройки переедут свыше 20 тысяч москвичей", — подчеркнул Сергей Левкин.

В этом году заселять начали 50 многоэтажек, а всего с момента запуска программы реновации – 201. 16 тысяч москвичей находятся на этапе переезда, 80 тысяч граждан уже справили новоселье.

Кстати, при расселении они заключили 1,7 тысячи договоров, что позволило совокупно приобрести свыше 115 тысяч дополнительных квадратных метров жилплощади. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что москвичи в рамках программы реновации активно пользуются возможностью улучшить свои жилищные условия за счет приобретения дополнительных "квадратов" в новостройках.

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Фото: М. Денисова. Mos.ru
Автор: 23 ноября 2022, 12:52 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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