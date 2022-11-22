Возле станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк" появился парадный вход в лес

Новый роман Лолиты Тесты Стоимость ночи с Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Вторник
22 ноября
Лента новостей
16:18
"Со мной такой в первый раз за 20 лет": Савичева корит себя за нанесенные человеку увечья
15:55
Проревела всю ночь напролет: заплаканная распухшая Седокова умоляет мужика вернуться
15:32
Вылизал: Счастливая Цымбалюк-Романовская отдалась молодому красавцу
15:12
"Все": дочь поставила точку в жизни отощавшей до предела Алентовой
14:52
"Просит о снисхождении": вскрылась мутная схема влипшей в уголовщину Собчак
14:32
"У меня одолжил": Лолита раскрыла происхождение скандального "голого" комбинезона Киркорова
14:31
"Росатом" в начале 2023 года получит лицензию на первую малую наземную АЭС
14:14
Подмосковные врачи несколько часов собирали плечо упавшего с высоты собственного роста мужчины
14:13
"Наш малыш погиб": убитая горем звезда "Битвы экстрасенсов" заполучила чужого ребенка
14:12
Жена сбежала в США, а он один воспитывал дочь и стал дворником: что стало с актером Варчуком
13:52
Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми
13:35
"Росатом" обладает десятками технологий для атомных станций малой мощности
13:32
"Его нигде нет": забравший детей у Муцениеце Прилучный свинтил из России
13:15
Курганский водитель влетел в дерево и погиб
13:12
Наследник баритона: признание вдовы в годовщину смерти Хворостовского потрясло Кадырова
12:55
В частном доме в подмосковном Клину рванул газ
12:43
"Мы упустили Дашу": брошенную звезду "Папиных дочек" Мельникову проводили на небеса
12:24
В Курганской области в пожаре погибли трое детей
12:16
"Поставили смертельный диагноз": Ноющий за бугром Панин собирает деньги на лечение дочери
11:58
"Меня бьет муж": Беременная Орлова объявила о разводе с отцом ребенка из-за насилия в семье
11:38
"Брошенная невеста": Пьяный жених сбежал от разведенки Бузовой к другой
11:18
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
10:58
"Взяла и постарела": вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь
10:38
Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место
10:18
Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного
09:58
Рекордные скидки: какая категория недвижимости подешевела в Москве
09:38
"Развод": безутешная Кудрявцева вывалила всю правду о расставании
09:18
Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов
08:58
"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться
06:08
Почему Центробанк против льготной ипотеки?
04:21
В 23 районах Москвы нет новостроек
02:14
"Не смогут жить": предавших семью принца Гарри и Меган Маркл макнули в сволочной помет
00:01
Икона Божией Матери "Скоропослушница": что нельзя делать 22 ноября
22:13
Пока муж не видит: с кем беременная Орлова втайне делит постель
21:55
"Душа успокоилась": потерявшая человеческий облик Седокова предчувствовала свой конец
20:59
Под Калугой два ребенка пострадали в аварии с полицейским авто
20:50
Умерла звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс
20:42
Ободрали как липку: Суд заставил Гузееву платить 100 тысяч рублей после разборок с соседями
20:01
На востоке Москвы дети дети провалились под лед в пруду
18:34
Как отличить мошенника от честного иллюзиониста: совет от Сафронова
18:20
МакSим публично отхлестали: унизившаяся певица лезет в постель к бывшему
17:35
"У меня появился любимый человек": порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем
17:29
Парики забыла в России: как сбежавшая в Израиль 73-летняя Пугачева скрывает лысину
17:21
Финита ля комедия: сына партнера Галкина посадили за решетку
16:40
Выскочившего из ниоткуда SHAMANа разобрали по косточкам: Выстрелил в аудиторию
16:39
"Ничего общего с музыкой": на безголосую выскочку Бузову вылили ушат помоев
15:47
Мат на сцене, развод с женой и травма дочери: Как Найк Борзов умудрился развалить семью
15:33
"Высохла как вобла": облизавшей Пугачеву Высоцкую облили помоями
15:17
Неудачный брак с немкой, молодая жена и отцовство в 60 лет: что случилось с актером Галибиным
14:57
Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя
Развод Собчак и Богомолова: подробности и роковая дата
Черный с головы до пят: Разбитого раком старика Розенбаума изъели отвратные пятна
Прощай, Николаев! Появившаяся с пузиком Проскурякова выбрала другого мужчину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Возле станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк" появился парадный вход в лес

Возле станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк" появился парадный вход в лес

В Ясеневе создали еще один рекреационный центр.
прочитано 15 раз

Этим летом в Ясеневе реализовали проект "Парадный вход в лес". Теперь парковая зона, можно сказать, начинается непосредственно возле станций метро "Битцевский парк" и "Новоясеневская". При этом она не затрагивает особо охраняемую территорию Битцевского леса.

ПО ТЕМЕ

В районе Ясенево открыли новое общественное пространство

В районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольное поле

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что на месте гаражей возле "Новоясеневской" появилась зона для отдыха, занятий спортом и игр. Теперь здесь есть универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты, столы для пинг-понга, три площадки с тренажерами для разных групп мышц.

На этой территории также появилась зона со спортивным воркаут-комплексом со скамьей для пресса, лестницей, турниками, брусьями и канатом. оборудовали детскую площадку с двухуровневой игровой башней с горкой, лазательным комплексом в виде паука, канатной каруселью и пружинными качалками.

По словам Мельникова, недалеко от станции метро теперь есть павильоны проката, туалет и небольшое кафе, где можно отдохнуть всей семьей. Там же создали небольшую парковку.

Рядом также находится парк 30-летия района Ясенево. Его связали с новой зоной отдыха дорожками, так получилось создать единое прогулочное пространство. Возле того парка (со стороны Литовского бульвара) создали еще одну парковку на 170 машиномест.

А около станции метро "Битцевский парк" привели в порядок площадь и дорожки. Их замостили плиткой. Там же заменили скамейки и урны, создали зоны отдыха с перголами и лавочками. А еще – обновили детскую площадку. На ней установили деревянное оборудование в экостиле.

"Все эти три территории соединены между собой, а также с Ясеневской аллеей велодорожкой и прогулочными маршрутами. В свою очередь, аллея связывает “Парадный вход в лес” с локальным рекреационным центром “Зеленый бульвар”, устройство которого завершается", – отметил Сергей Мельников.

Ранее "Дни.ру" писали об открытии нового общественного пространства в Ясеневе, которое объединило целый квартал в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы/www.mos.ru
Автор: 22 ноября 2022, 16:26 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место

Есть еще порох
Шоу-бизнес

"Меня бьет муж": Беременная Орлова объявила о разводе с отцом ребенка из-за насилия в семье

Нужно бежать
Шоу-бизнес

Наследник баритона: признание вдовы в годовщину смерти Хворостовского потрясло Кадырова

Господи, спаси!

Шоу-бизнес

"Взяла и постарела": вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь

Все напоказ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+