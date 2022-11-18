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В Москве за год построили 18 спортивных объектов

В Москве за год построили 18 спортивных объектов

Всего же в столице с 2011 по 2022 год при поддержке инвесторов было построено 90 спортивных объектов общей площадью порядка 1,2 миллионов квадратных метров.
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За текущий год в Москве было возведено 18 спортивных объектов. По словам заместителя главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, они уже введены в эксплуатацию.

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"Москва по праву является одним из центров спортивной жизни – здесь регулярно проводятся соревнования самого высокого уровня. Кроме того, сами москвичи любят заниматься физкультурой. Такое отношение к собственному здоровью и физической форме требует условий, а значит, и строительства спортивных сооружений", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что среди построенных в 2022 году спортивных объектов можно встретить как арены международного масштаба, например центры самбо и бокса в Лужниках, так и сооружения городского или районного масштаба, открывшиеся в непосредственной близости от жилых кварталов.

При этом важно понимать, что половина спортивных объектов было построено за счет средств инвесторов. По словам главы столичного строительного комплекса, девелоперы в этом году активно вкладывались в различные профильные проекты.

"Так, с начала года в отдельных жилых комплексах появились встроенные фитнес-центры, еще несколько физкультурных учреждений ввели в Новой Москве, а также возвели спорткомплексы при двух крупных университетах", – рассказал Андрей Бочкарев.

Спортивный центр и школа тенниса также открылись на территории инновационного центра "Сколково". Всего же в Москве с 2011 по 2022 год при поддержке инвесторов было построено 90 спортивных объектов общей площадью порядка 1,2 миллионов квадратных метров.

Кстати, как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, проведенное социологическое исследование показало, что 67% москвичей имеют вблизи дома спортивные площадки, 57% – фитнес-центры, а 39% – бассейны.

"При этом, как показывает наше исследование, у горожан есть запрос на наличие спортивных центров в шаговой доступности, хотя он и ниже, чем, например, на наличие объектов транспортной или детской инфраструктуры", – подчеркнул Евгений Михайленко.

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Фото: pixabay.com
Автор: 18 ноября 2022, 11:51 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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