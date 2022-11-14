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Через МЦД-1 и Дмитровское шоссе построят надземный переход

Через МЦД-1 и Дмитровское шоссе построят надземный переход

После увеличения интенсивности движения составов в связи с открытием МЦД было принято решение о строительстве переходов через железнодорожные пути.
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Транспортная система российской столицы развивается семимильными шагами. Москва сегодня не уступает крупнейшим европейским мегаполисам. Власти города активно занимаются обеспечением безопасности и комфорта, а также внедрением нового общественного транспорта, ведь все столичные района окутывает крупная сеть маленьких улиц и широкополосных шоссе. А главной транспортной артерией Москвы остается метро.

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Разумеется, в условиях высокой дорожной нагрузки и автомобильного потока важно держать руку на пульсе. Безопасность граждан всегда должна оставаться в приоритете, поэтому в городе все чаще строятся подземные и надземные переходы, а "зебры" оборудуются дополнительным освещением.

Так, через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Дмитровское шоссе построят надземный переход. Длина сооружения составит 192 метра. Оно будет опираться на три башни, оснащенные лестничными сходами и колясочными спусками, лифтами для маломобильных людей.

Объект возведут в следующем году. О ходе работ рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, специалисты уже приступили к выносу инженерных коммуникаций.

"На надземном пешеходном переходе через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе домов 5 и 7, корпуса 2 строители выполняют работы по устройству опор и выносу инженерных коммуникаций", – отметил глава ведомства.

Он также добавил, что новый надземный переход поможет обеспечить пешеходов удобными связями от улицы Всеволода Вишневского к поликлинике на улице Яблочкова. Объект, по словам чиновника, сдадут в третьем квартале 2023 года.

Дополнительно со стороны улицы Яблочкова будет построен тротуар, чтобы местные жители могли подойти к переходу. А на остановке общественного транспорта планируется оборудовать заездной карман. Кроме того, специалисты займутся благоустройством прилегающей территории и перекладкой инженерных коммуникаций.

Рафика Загрутдинова подчеркнул, что после увеличения интенсивности движения составов в связи с открытием Московских центральных диаметров было принято решение о строительстве переходов через железнодорожные пути.

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Фото: mos.ru
Автор: 14 ноября 2022, 13:11 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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