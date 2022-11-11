В поселении Роговском завершилось обустройство нового парка

Прилучный превратился в женщину О дуете Пугачевой и Галкина* на иврите Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Пятница
11 ноября
Лента новостей
14:25
Жуткая грызня: Злющая Успенская вмазала кулаком по лицу унижающему женщин Киркорову
14:24
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
14:13
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
14:09
Сбагрила 4 детей на безработного мужа и содержит всю семью: как живет звезда "Сватов" Железняк
13:48
"С небес на землю": Никому не нужная на чужбине Пугачева опустилась на самое дно
13:40
В Саратовской области нашли человеческие останки
12:54
"Не стало": Появились подробности внезапной смерти Булановой
12:41
Поливает Россию грязью: бандеровская приспешница Ада Роговецева славит карателей и нацистов
12:12
"Улей на голове": нелепо причесанную Бузову крепло приложили
12:00
Exeed TXL: внедорожник из Китая
11:51
"Престарелый богатый мужчина": Кто купил дорогущие квартиры разведенке Самбурской
11:37
Апартаменты с мебелью – редкость для Москвы
11:21
"Срывы вернулись": Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Стоянова
10:51
"Любим": Нарожавшая семеро по лавкам Тодоренко нырнула в койку к другому за спиной Топалова
10:38
Из-за долгов за ЖКХ могут изъять машину
10:35
"Сами дохлые": негодующий Тарзан прилюдно унизил фанатов-мужчин
10:35
Страшный диагноз: врачи вынесли приговор Куценко
10:07
"Существуем с мужем отдельно друг от друга": Грачевская откровенно об изменах и причинах развода
09:59
Молодуха взвывшего из-за проблем с интимом Диброва сделала гигантскую грудь: Порадовала дедушку
09:29
С доверенность, но без доверия: риелтор предупредил о рисках при покупке жилья
09:09
Увел любовь у лучшего друга: Всплыли новые данные о похождениях любвеобильного Караченцова
08:59
"Ненавидит": стали известны настоящие чувства развращенного Богомолова
06:51
"Из игровой борьбы в настоящую": кто распускает кулаки в семье Пынзарь
04:36
Семейная драма орлицы Милды из Латвии
02:21
Тыква за билет: жители Калининграда принесли животным вкусности
00:09
Аврамий Овчар и Анастасия Овечница: что нельзя делать 11 ноября?
21:58
Развратница Асмус присосалась пиявкой к женатому старикану: Безумно люблю
21:26
"Что за мракобесие": Сбежавший за океан внук Пугачевой поглумился над россиянами
21:16
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
21:09
В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков
20:25
"Мне только что сделали предложение!": Клаву Коку на глазах у всех позвал замуж известный человек
19:40
Плохо кончил: Беркова рассказала о встрече со Стояновым перед смертью
19:00
"Я предатель": легенда "Кривого зеркала" приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода
17:57
"Жмякал тебя за упругую задницу": сын-фрик Яковлевой вперся в мясистого мужика
17:08
Муж жестоко избил Самбурскую: Все вокруг в крови
16:17
"Захлебывалась кровью": муж искромсал жену ножом на глазах у пятилетней дочери
15:35
"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени
14:50
Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир
14:45
Житель Петербурга погиб при столкновении двух машин
14:41
Вооруженные грабители похитили 4 миллиона долларов из аэропорта Домодедово
14:34
В Екатеринбурге произошла массовая авария с 5 машинами
14:28
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
14:11
Метеоролог предупредила москвичей о скором похолодании
14:06
"Просто пушка": Мать-одиночка Муцениеце показала повзрослевшую дочь от Прилучного
13:59
Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки
13:38
В Волгограде поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях
13:36
"Ушел к Камиле": Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину
13:18
Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем
13:10
В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
12:43
Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
"Я предатель": легенда "Кривого зеркала" приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода
Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир
Тест: угадайте советский фильм по кадру
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В поселении Роговском завершилось обустройство нового парка

В поселении Роговском завершилось обустройство нового парка

Современное общественное пространство в ТиНАО открыли на месте месте бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20.
прочитано 42 раза

В российской столице уже который год активно реализуется программа мэра Москвы Сергея Собянина "Мой район". Власти в рамках масштабного проекта занимаются благоустройством улиц, дворов и парков, а также строительством социальных объектов: школ, детских садов, библиотек, поликлиник и других. В итоге во всех районах появляются новые красивые и комфортные общественные пространства с зонами отдыха и спорта. Они становятся точками притяжения для местных жителей.

ПО ТЕМЕ

На набережной канала имени Москвы появился новый спортивный кластер

Недалеко от Рубцовской набережной появилось новое общественное пространство

Семимильными шагами сегодня развивается Новая Москва. К примеру, в поселении Роговском завершилось обустройство парка. Работы проводились в рамках программы "Мой район". Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Так, современное общественное пространство в ТиНАО открыли на местеместе бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20. Его площадь составила порядка пяти гектаров. Специалисты провели на месте комплексную работу по благоустройству.

в частности, они сформировали удобную дорожно-тропиночную сеть для любителей гулять на свежем воздухе или заниматься беговыми упражнениями. Кроме того, на территории появились велодорожки. Поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампа для скейтбординга и воркаут-площадка тоже идеально подойдут для занятий спортом.

Любители размеренного времяпрепровождения могут спуститься к родникам, береговую линию реки Чернички тоже обустроили. Идеальным местами для отдыха станут беседки с удобными лавочками и большие качели. В это время малыши смогут развлекаться на новых детских площадках.

Территорию общественного пространства теперь освещают современные фонари с энергоэффективными светильниками. Для украшения точки притяжения специалисты установили декоративными фигурами – топиари – в виде животных и растений.

Кстати, в парке теперь можно проводить пикники, для этого оборудованы три мангальные зоны. Кроме того, в рамках благоустройства там высадили декоративные кустарники: гортензию, боярышник, барбарис, спирею, кизильник, а также разбили газон.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 11 ноября 2022, 14:02 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кончай сам в кулачок: после ареста гаденыша-сожителя у Милохина остались только следы спермы на койке

Все полито молодым семенем
Шоу-бизнес

Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым

Как живет актер сейчас
Шоу-бизнес

"Жмякал тебя за упругую задницу": сын-фрик Яковлевой вперся в мясистого мужика

Мужчина нецензурно ругался
Шоу-бизнес

"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени

Потом будет поздно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+