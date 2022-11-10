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В Москве провели капитальный ремонт с реставрацией 12 домов-памятников

В Москве провели капитальный ремонт с реставрацией 12 домов-памятников

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что специалисты в ходе реставрации стараются максимально сохранить все особенности домов-памятников.
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Российская столица с легкостью может посоревноваться с древнейшими европейскими городами с богатым историческим наследием по уровню защиты и сохранения к памятникам. Власти Москвы очень бережно относятся к городским памятникам истории и архитектуры. Монументы, дома и дворцы периодически проходят проверку, их ремонтируют и реставрируют с вниманием к каждой детали.

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Вообще, капитальный ремонт жилых домов, имеющих статус памятников, – дело довольно сложное, поэтому требует от специалистов особого подхода. Благо, столичные власти уже второй год подряд выделяют на ремонтные работы специальные субсидии, потому что работы над восстановлением подобных сооружений обходятся значительно дороже.

К счастью, финансовое бремя не ложится на плечи местных жителей. Доплачивать за капитальный ремонт памятников им не приходится – разницу покрывает город. В итоге специалисты благополучно восстанавливают декоративные элементы: лепной декор, карнизы, барельефы и другое.

Лишь в этом году в Москве провели капитальный ремонт с реставрацией 12 домов-памятников. Специалисты работали как снаружи, так и внутри помещений. Они обновили ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, а также привели в порядок стены и потолки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что специалисты в ходе реставрации стараются максимально сохранить все особенности домов-памятников.

"Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работа над каждым зданием требует индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", — отметил чиновник.

Заместитель главы столичного региона также отметил, что реставрационные работы проводились с использованием современных технологий. При капитальном ремонте исторических объектов, по его словам, используются материалы и оборудование исключительно российского производства.

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Фото: mos.ru
Автор: 10 ноября 2022, 18:16 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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