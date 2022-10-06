Власти Москвы прикладывают большие усилия для развития спортивной сферы. Новые ФОКи, площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные корты и спортивные залы открываются во всех районах города.
Жители российской столицы сегодня получают доступную инфраструктуру с современным оборудованием. На действующих объектах регулярно проводятся работы по модернизации. Качественная среда для занятий создается как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов.
Так, в районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольное поле. Данный вид спорта пользуется большой популярностью у москвичей всех поколений. К примеру, в спортшколах города футболом занимаются порядка 13 тысяч человек, а в профессиональных и любительских клубах играют более 300 тысяч жителей столицы. Всего с 2011 года в Москве построили 14 новых футбольных полей.
Футбольное поле, расположенное на Ясногорской улице (дом №17а, строения №1 и №2) оснащено системой подогрева. Современный спортивный комплекс включает в себя не только искусственный газон, но и двухэтажное административное здание. Там оборудованы раздевалки и душевые, а также помещения для тренеров и судей.
Вскоре там же откроются учебный класс, медицинский кабинет и кафе. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, спорткомплекс оборудован всей необходимой инфраструктурой.
"Вводится в эксплуатацию игровое поле размером 100 на 65 метров, где будет возможность проводить профессиональные тренировки и соревнования окружного и регионального уровня. Объект, расположенный на месте бывшего долгостроя, был полностью реконструирован за счет городского бюджета и оборудован необходимой инфраструктурой", — отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что для зрителей уже смонтированы трибуны, которые смогут принять порядка 500 человек. Также рядом с футбольным полем построена стоянка для спецтранспорта. Специалисты обнесли площадку шумозащитными экранами.
К слову, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко. Он подчеркнул, что в ведомстве уделяют особое внимание качеству строительно-монтажных работ на спортивных объектах, по поручению главы столичного региона Сергея Собянина.