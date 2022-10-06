В Москве завершили реконструкцию бывшего кинотеатра "Бирюсинка"

Власти российской столицы запустили масштабную программу, в рамках которой специалисты стараются вернуть к жизни старые советские кинотеатры. Здания проходят реконструкцию, на их базе открываются общественные пространства "Место встречи". Там жители района могут не насладиться просмотром фильмов, провести вечер в кафе, заняться спортом, а также пройтись по модным магазинам.
Районные центры "Место встречи" пользуются огромной популярностью у москвичей, люди приходят туда с семьями. Всего в рамках столичного проекта власти города намерены реконструировать 39 бывших кинотеатров, расположенных в густонаселенных районах. К слову, работы на 13 объектах уже завершены.
В их числе – бывший кинотеатр "Бирюсинка". Здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а. В скором здесь откроется современный многофункциональный центр "Место встречи".
Об этом рассказал руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам, ведомство уже выдало застройщику заключение о соответствии здания проектной документации.
"По результатам итоговой проверки застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это означает, что строительство здания завершено, его можно готовить к вводу в эксплуатацию", – отметил Игорь Войстратенко.
Чиновник также подчеркнул, что здание бывшего кинотеатра было устаревшим, поэтому специалистам пришлось его частично разобрать и расширить. В рамках строительных работ на объекте также были заменены системы коммуникации и перекрытия.
Кроме того, специалисты достроили к трехэтажному зданию четвертый этаж и подземный уровень. Там откроется супермаркет. На фасад многофункционального центра поместили 3D-вывеску с исторической надписью "Бирюсинка".
"Общая площадь обновленного объекта составит почти 7 тыс. кв. метров. Витражный фасад украшает вывеска с историческим названием "Бирюсинка", выполненная по 3D-модели советской вывески, которая была здесь раньше", – подчеркнул глава Мосгосстройнадзора.
В обновленном здании откроются спортивно-развлекательный центр, предприятия торговли и общественного питания. Персонал и посетителей будут обслуживать два грузопассажирских лифта один технологический. Помещения центра будут доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. На территории объекта также проведут благоустройство и озеленение.