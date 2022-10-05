В Москве появилась "ожившая" скульптура Есенина

По замыслу художника, Сергей Есенин "оживает" и начинает читать стихи, если отсканировать QR-код на памятнике.

Российская столица славится многообразием памятников истории и архитектуры, а также многочисленными скульптурами, посвященными выдающимся личностям: писателям и поэтам, актерам и музыкантам, военным и ученым, политическим и государственным деятелям. Городской фонд памятников постоянно множится, а действующие произведения искусства проходят плановую реконструкцию.

Меж тем, Москва не отстает и от модных тенденций. Сегодня в российской столице можно встретить объекты современного искусства по примеру крупных европейских городов. Среди них – "ожившая" скульптура одного из ярчайших представителей Серебряного века, выдающегося русского поэта Сергея Есенина.

Московский государственный музей Сергея Есенина представил его объемную скульптуру в дополненной реальности. Открытие скульптуры приурочено к 127-й годовщине со дня рождения классика. Объект современного искусства располагается по адресу: переулок Чернышевского, дом №4, старение №2.

Об этом сообщает АГН "Москва". По данным издания, автором памятника является художник Антон Лебедев. Мастер подчеркнул, что его творение "оживает", если навести смартфон на скульптуру и отсканировать QR-код.

"Мы много сил вкладываем в то, чтобы было ярко, интересно, и сейчас вы можете наблюдать это чудо, которое я решил подарить музею в день рождения поэта. <…> Наш Есенин не простой. Специальная организация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, они создали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код. Скульптура "оживает", становится объемной, и Есенин начинает читать стихи", – отметил Антон Лебедев.

Памятник поэту располагается на территории "Есенин-центра". При жизни классик проводил в здании центра много времени, устраивал творческие вечера, приглашал гостей. Сейчас в здании проходят литературные собрания акции и творческие постановки.

Основатель и директор Московского музея Сергея Есенина Светлана Шетракова уверена, что в будущем на базе центра обустроят квартал поэтов. По ее словам, в октябре в музее пройдет выставка уникальных фондовых материалов, связанных с жизнью и творчеством поэта.

"Это и стул, на котором сидели Владимир Владимирович Маяковский и Сергей Александрович Есенин, и архивные фотографии, и журналы, и рукописи, публикации, и автографы, константиновские часы. <…> Здесь есть и сундук, которого касались руки Сергея Александровича, и все, что связано с Всеволодом Мейерхольдом", – рассказала Светлана Шетракова.