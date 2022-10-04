Качаловские пруды в Северном Бутове приведут в порядок к лету 2023-го

Работы в парке "Битца", который располагается на юге Москвы, продолжаются.

В последние годы в Москве проводится большая работа на водоемах, где любят гулять горожане, а также обитают рыбы и водоплавающие птицы. Столичный комплекс городского хозяйства регулярно обследует озера и пруды и при необходимости отправляет их на реконструкцию.

Несколько лет назад в городе привели в порядок парк "Битца" в Северном Бутове. Здесь создали рельефный трехъярусный парк с набережной и спортивным кластером. А в скором времени здесь реконструируют водоемы – Большой и Нижний Качаловские пруды. На дне скопилось много ила.

О работах, которые будут проделаны на территории общей площадью 2,3 гектара, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, водоемы тщательно очистят от иловых отложений, береговые полосы и водосбросные сооружения отремонтируют.

"Работы пройдут в несколько этапов: сначала очистим пруды от иловых отложений для замедления зарастания их водной растительностью, после этого обновим конструкцию береговой полосы путем укладки природного камня на бетонную смесь. Будет сделан локальный ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем прудов, чтобы восстановить их техническую функцию водоемов-регуляторов", – уточнил заммэра.



Эти водоемы выполняют функцию больших проточных резервуаров по сбору речной воды и осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем регулируются объемы воды, которая поступает в городскую водосточную сеть, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Кстати, как сказал Бирюков, эта территория имеет большой рекреационный потенциал, особенно после проведенного здесь благоустройства. Все работы на водоемах парка "Битца" завершатся к лету 2023 года.

Говоря о развитии Северного Бутова, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район", которая была запущена по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, открыты сквер "Моцарт", народный парк на улице Академика Глушко, фестивальная площадка на бульваре Дмитрия Донского, участок метро "Улица Старокачаловская" – "Битцевский парк", обустроено свыше четырех тысяч парковочных мест. В дальнейшем район будет лишь преображаться.