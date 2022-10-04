Вестибюль станции БКЛ "Нагатинский Затон" украсили изображениями рыб

Новые станции Большой кольцевой линии не только уменьшат время передвижения по городу и создадут новые пересадки, но и удивят москвичей своим дизайном. Например, вестибюль станции "Нагатинский Затон" украсили изображениями обитателей водоемов столичного региона.

