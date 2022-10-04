Монолитные работы на пяти станциях Троицкой линии почти завершены

Цискаридзе высказался об иноагенте Галкине Как хоронили Моисеева Игры Сонник

Топ новостей недели

Стала известна судьба роскошного замка Галкина* в деревне Грязь: Пугачева приезжала, чтоб продать
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
партнеры
Вторник
4 октября
Лента новостей
19:03
"Забыть о ней навсегда": бездарную старуху Пугачеву проводили в последний путь
18:10
"Убийство": всплыли новые данные об уголовном деле Моисеева
17:55
Примадонны больше нет: плюнувшую в россиян Пугачеву похоронили без почестей
17:24
Сверкнувшую лысой черепушкой дочь Кончаловского отправили лечиться: Более гуманный способ
16:36
Окровавленного Мерзликина нашли в шесть утра в лесу: Все, отстрелялись
15:48
"Оказалась никому не нужна": говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место
15:41
Воссоединившаяся с Элджеем Ивлеева раскрыла свои чувства: Люблю его и точка!
14:58
Могло быть подстроено: В загадочном исчезновении Легостаева разглядели злой умысел
14:57
"Отвезли в больницу": поставивший всю страну на уши Легостаев объяснил свое исчезновение
14:56
Пережившая кесарево без наркоза звезда "Дома-2" рассказала об осложнениях
14:54
В Омске водитель не справился с управлением и погиб в ДТП
14:54
67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем
14:40
В Москве задержали группу интернет-вымогателей
14:33
В Липецкой области из-за аварии пострадали 3 человека
14:20
Ягудин жестко приложил возомнившего себя пупом земли Плющенко: Этот тип и его жена достали всех!
14:20
В Подольске грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой
14:10
В Калининградской области мать троих детей погибла в аварии
13:41
Арбенина с торчащими сосками возбудила россиян: Можно любоваться бесконечно
13:39
Коллективная травля: выкрутасам беглеца Урганта нашли оправдание
13:36
Сидящая за бугром Пугачева раскрыла истинное отношение к россиянам: Всегда терпеть не могла
13:19
Одна выскочила замуж в 18, а вторая отказалась от фамилии: что стало с дочками Евгения Осина
13:19
Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 октября
12:49
"Похожа на папу!": Разведенка Асмус показала подросшую дочь от Харламова
12:00
"Исчез": объявлена судьба вытравленного Гузеевой Нагиева
12:00
Сходство есть: рискующая загреметь за решетку Собчак нашла себе двойника
11:35
Москвичей предупредили о ветре и кратковременных дождях
11:16
Пора избавиться: Измученная материнством жена Тарасова ушла из дома
11:08
"Многое придется переделывать": Кравец придирчиво осмотрела продающийся за миллиард замок Пугачевой
11:02
Застройщики полностью переходят на эскроу
11:00
Оскандалившийся Панин вылил ушат помоев на россиян: Плавленый сырок вместо мозга
10:59
Подлая шпионка Маркл ударила в спину королю Карлу III
10:28
"Должен родиться зимой": Объявлено о шестой беременности 40-летней Водяновой
10:08
"Не получалось": Собчак сделала шокирующее признание о ребенке после слухов о беременности
09:59
"Десять лет за ним ухаживал": кому Моисеев подарил свою квартиру
09:29
"Подготовка российской армии": Оксана Федорова показала тайного супруга за мужским делом
09:29
Где искать дешевые дома в Подмосковье
09:22
"Гадость": ошарашенная Алферова заговорила после известия о драке с наглецом Волей
09:00
Выселить жильца без его согласия: предложены поправки в Жилищный кодекс
08:45
"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку
08:44
"Как старушка": взбесившаяся Долина прилюдно сцепилась с фанатом
06:17
Пресняков вылез сзади: Подольская поделилась домашним видео
04:07
"Трудные времена": Брошенная изменщиком Тарзаном Королева сделала важное заявление
02:26
Скидки не спасают: в России падает спрос на недвижимость
00:09
День Кондара и Ипата: какой праздник отмечается 4 октября
21:57
"За страну не просил": оболганный Ургант всыпал украинскому вруну по первое число
21:02
"А *** ты вообще приезжала?": изошедшую на желчь Пугачеву больно пнули вдогонку
20:27
Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
20:06
В подмосковном Ногинске нашли труп 11-летнего ребенка
19:37
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
18:54
Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина
"Откосившие" от армии знаменитости: Галкин*, Киркоров, Шаляпин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Монолитные работы на пяти станциях Троицкой линии почти завершены

Монолитные работы на пяти станциях Троицкой линии почти завершены

На 90% завершены работы на пяти станциях Троицкой линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
прочитано 134 раза

Речь идет про станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри". Вместе с завершением монолитных работ специалисты начали внутреннюю отделку станций, сообщил заммэра.

ПО ТЕМЕ

Началось строительство пересадки со станции "Текстильщики" БКЛ на фиолетовую ветку

На станции "Лианозово" начали монтировать эскалаторы

Также идет строительство вестибюлей станции. Они находятся на высокой степени готовности, уточнил Бочкарев.

Кроме того, завершена проходка тоннелей между всеми станциями от "Новаторской" в сторону Коммунарки. Специалисты занимаются работами по благоустройству, рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

По его словам, жесткое основание тоннелей готово на три четверти. Верхнее строение возведено более чем на 50%, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.

Троицкая линия метро протянется почти на 40 километров. Она соединит центр столицы и Московское центральное кольцо с городским округом Троицк.

Ветка пройдет через четыре округа Москвы – Южный, Юго-Западный, Новомосковский и Троицкий. Там проживают около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч приезжают туда на работу или учебу.

Строительство метро в столице ведется рекордными темпами. Сеть подземки выросла в полтора раза за 11 лет. В эксплуатацию ввели 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются большие транспортно-пересадочные узлы.

Крупнейшим проектом московского метростроения является Большая кольцевая линия. Ее планируется завершить к 2023 году. Сейчас идут работы на юго-восточном и северо-восточном участках. Новое метрокольцо сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут, создаст новые маршруты поездок.

На большом кольце организуют 30 пересадок на другие ветки метро, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры. Многие жители столицы впервые получат подземку в шаговой доступности от дома.

Также полный запуск большого кольца снизит интенсивность движения автомобильного транспорта в прилегающих к станциям районах. Дороги станут свободнее на 10-15%, улучшится экологическая ситуация.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Проектное решение станции "Генерала Тюленева". Изображение: mos.ru
Автор: 4 октября 2022, 17:33 Источник: Стройкомплекс Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Должен родиться зимой": Объявлено о шестой беременности 40-летней Водяновой

Вот это поворот!
Сериалы

Окровавленного Мерзликина нашли в шесть утра в лесу: Все, отстрелялись

Жуткое зрелище
Шоу-бизнес

Пора избавиться: Измученная материнством жена Тарасова ушла из дома

Где она?
Шоу-бизнес

67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем

Красивая пара

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+