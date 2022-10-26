Около 250 "сказочных порталов" украсили деревья Москвы

В 2022 году рисунки появились на 12 природных территориях и в семи районных скверах и дворах столицы.

В российской столице реализуется множества экологический проектов. Власти города уделяют большое внимание развитию зеленых зон. Сегодня городские парки активно обновляются: там высаживают новые растения и строят объекты инфраструктуры (площадки для выгула собак и занятий спортом). В итоге природные территории Москвы становятся точками притяжения для местных жителей.

Конечно, значительные усилия прикладываются для сохранения зеленых насаждений. Так, в столице уже семь лет действует экологическая программа "ПаркАрт". В рамках необычной акции художники украшают деревья в городских парках "сказочными порталами".

За время существеннее проекта на растениях появилось уже около 250 рисунков. К слову, они выполняют не только и не столько эстетическую функцию, сколько экологическую. Дело в том, что арт-объекты выступают в роли лечебного пластыря. Постепенно под рисунком "раны" деревьев затягиваются и заживают.

Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве подчеркнули, что участие в экологической акции "ПаркАрт" за семь лет приняли более 150 художников.

"ПаркАрт" — ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Под "лечебным пластырем" из акриловых красок "раны" дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают", — говорится в официальном сообщении.

В 2022 году в парках Москвы появилось около 60 "порталов" с целебными свойствами. Программу в качестве волонтеров поддержали более 50 художников. Они не только выполнили новые рисунки, но и отреставрировали старые "пластыри". Арт-объекты появились на 12 природных территориях и в семи районных скверах и дворах столицы.

К слову, в этом году акция "ПаркАрт" Мосприроды стала номинантом Национальной экологической премии медиагруппы "Комсомольская правда". Она вручается НКО и общественным деятелям, внедряющим экологические технологии в России.