Центральный бульвар и ландшафтный парк появятся возле деревни Санино

Пугачева на концерте Земфиры Гурцкая показалась без очков Игры Сонник

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
партнеры
Четверг
13 октября
Лента новостей
20:18
Шокированный Прилучный увидел молодую невесту в толпе мужиков
19:33
В Челябинске сгорел остановочный павильон
19:20
На Кубани произошла смертельная авария с участием грузовиков
18:48
Синоптик пообещал москвичам скорое похолодание
18:33
"Бредовые идеи": как дизайнеры наживаются на российских звездах
17:32
"Не восстановился": Солнцев раскрыл подробности смены пола
16:46
Поймавшей эйфорию Боне предрекли летальный исход
15:58
Истеричная Дубцова оказалась на больничной койке: Всем желаю
14:43
Ушел к здоровой женщине: Пропавший Чернышев бросил умирающую от рака Заворотнюк
14:17
Тайная свадьба: Выскочившая замуж Голубкина сверкнула обручальным кольцом
13:50
"Мой человек": в Сеть слили интимные фото Муцениеце с новым мужиком
13:48
В Подмосковье сгорел мебельный цех
13:03
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
12:54
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
12:44
Кладовки – новый тренд в новостройках
12:39
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
12:15
"Зарабатывают даже родственники": Шукшина о баснословных гонорарах за сплетни и скандалы на ток-шоу
11:58
Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась
11:47
"Самая большая трагедия": семью покойного Моисеева настигло новое горе
11:34
В Подмосковье поймали укравшего 23 тысячи долларов злоумышленника
11:09
"У нас была связь": Безутешная жена предалась плотским утехам со сгнившим в земле Нарциссом
10:49
"Сумасшедший": для чего недалекому Галкину* понадобился украинский талисман
10:28
"Такого никогда не было": подруга Киркорова о катастрофе с хлебными новогодними корпоративами
10:08
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
09:58
Идеальный арендатор: кому легче всего снять квартиру
09:11
В страшной аварии под Москвой насмерть разбились четверо
09:05
Семья распалась: Оставивший жену богатенький внук Пугачевой смылся на чужбину
08:57
Тишина и покой: принц Гарри решил переехать после скандала с Маркл
06:48
Потерял ребенка, эмигрировал в США и женился за полгода до смерти: как жил артист Крамаров
04:22
Совсем из ума выжила: Извивающаяся разведенка Асмус поласкала обнаженные гениталии на камеру
02:11
73% ждут снижения цен на жилье
00:01
День святителя Михаила: что нельзя делать в праздник 13 октября
21:45
Тревога и ужас: меркантильный Галкин* бросил Пугачеву после скандальной выходки
21:45
Измотанная Собчак вернулась из эмиграции
20:47
Бледную Толкалину нашли лежащей на костях
20:02
Нелепо вырядившуюся Долину крепко приложили: Так все безвкусно
19:47
В Тюмени грузовик сбил мужчину
19:40
Под Наро-Фоминском подростки угнали и сожгли автомобиль
19:13
Бывший любовник повторяет печальный опыт Бузовой
19:05
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
18:20
"Сумасшедшая": Принц Гарри отправил истеричную Маркл лечиться
17:45
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
17:32
В Омске машина перевернулась на бок при ДТП
16:46
Сменившего пол Башарова поймали с замужней блондинкой
16:00
"Начался острый приступ": покрывшаяся пятнами Седокова мается без укола
15:11
"Настоящие друганы": кто из звезд навещает уголовника Ефремова в тюрьме
14:55
Опустившаяся Тодоренко сунула россиянам под нос голую грудь: Очень тяжело!
14:27
"Планировала раньше": ушедшая из дома Костенко ответила на вопрос о разводе с Тарасовым
14:19
Реснички и румяна: нанесший "бабский" марафет одинокий Пьеха раскрыл свою ориентацию
13:55
По суду не отобрать: раскрыта схема отхода шикарной квартиры Моисеева чужому человеку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон
Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд
По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Центральный бульвар и ландшафтный парк появятся возле деревни Санино

Центральный бульвар и ландшафтный парк появятся возле деревни Санино

В Кокошкине скоро начнется строительство новых жилых домов.
прочитано 154 раза

Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) были созданы летом 2012 года. Тогда к Москве присоединилась огромная территория. С того времени ситуация там очень изменилась, причем во всех сферах жизни. Теперь это не сельская местность, а место, куда действительно хочется переехать.

ПО ТЕМЕ

Улицы у станции Толстопальцево в поселении Кокошкино станут удобнее для пешеходов

Десятое очистное сооружение в ТиНАО прошло реконструкцию

Так, возле деревни Санино в поселении Кокошкино начнут строить три жилых дома – №17 (четырехсекционный П-образный), № 18 (одна секция) и № 19 (две Г-образных секции. Общая площадь новостроек высотой девять-десять этажей составит 32,6 тысячи квадратных метров. Проектировщиком является ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады трех домов будут схожи. Специалисты будут использовать кирпич разных оттенков, металлические панели и клинкер. "Предусмотрено создание внутриквартальных транспортных связей, бульвара с пешеходной зоной, детских и спортивных площадок, мест отдыха", – рассказал Кузнецов.

Первые этажи займут коммерческие предприятия социально-бытовой направленности. Секции жилых зданий формируют закрытый квартал. По внешнему периметру сделают проезды и парковки для автомобилей.

Кстати, рядом также появится небольшой ландшафтный парк с деревьями, кустарниками, живыми изгородями.

Мэр Сергей Собянин неоднократно отмечал, что ТиНАО лидирует по строительству жилья. За последние 10 лет в Новой Москве построено 20,52 миллиона квадратных метров недвижимости – это половина жилья, построенного за эти годы в городе. За качеством реализуемых проектов следит столичный комитет по архитектуре и градостроительству, который обычно называют просто Москомархитектурой.

Ранее сообщалось о том, что улицы в поселении Кокошкино возле станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) станут удобнее. Рядом приведут в порядок тротуары и обустроят новые, установят современные остановочные павильоны, сделают парковку и стоянку для велосипедов, установят энергоэффективные фонари, высадят деревья и кустарники. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2022, 18:39 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре

Проводили с почестями
Шоу-бизнес

"Зарабатывают даже родственники": Шукшина о баснословных гонорарах за сплетни и скандалы на ток-шоу

Деньги – рекой
Недвижимость

Тишина и покой: принц Гарри решил переехать после скандала с Маркл

Монарх выбрал новый дом
Шоу-бизнес

Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась

Не смогла молчать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+