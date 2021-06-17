В Нагорном движение станет более безопасным и комфортным как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Москва строит не только крупные развязки и многокилометровые хорды, но и новые дороги в микрорайонах, ведь локальная дородная сеть не менее важна. Как следствие, улучшается транспортная доступность районов, а пешеходы получают безопасные и комфортные тротуары.

Так, между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская" построят новую дорогу, протяженность которой составит примерно 1,2 километра. Также запланировала реконструкция проектируемых проездов № 3735 и № 1819 в районе Нагорный. За счет их соединения появится комфортная транспортная связь между станциями метро.

В настоящий момент в районе частично отсутствуют внутриквартальные транспортные связи и тротуары. Именно поэтому нужны и остановки наземного общественного транспорта, и тротуары, и благоустройство прилегающих территорий. Кроме того, здесь появится здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта и плоскостная парковка на 350 машиномест.

Специалисты позаботятся и об экологии района. Для улучшения экологического состояния реки Котловка соорудят локальные очистные сооружения ливневых стоков и переустроят инженерные коммуникации.

Говоря о развитии района Нагорный, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены Черноморский бульвар и парк на территории жилого комплекса "Вершинино", открыты школа № 1450 "Олимп", спорткомплекс "Кант", каток с искусственным льдом, многоуровневый паркинг, детский технопарк, реконструирован Москворецкий рынок. Также продолжается благоустройство дворовых территорий, парков и скверов.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в районе Нагорный построят по программе реновации детские сады и школы. Например, в кварталах 66, 87-88 появится общеобразовательное и дошкольное учреждения на 100 и 150 мест соответственно. В этом же районе планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс и Дом культуры. В кварталах 16-73, 75-77 и 37-79 построят школу с бассейном на 600 учеников и два детских сада на 200 мест каждый.