ФОК в Старом Крюкове построят до конца 2021 года

Спортивная инфраструктура в Москве стремительно развивается. Каждый год в столице появляются новые футбольные поля, ледовые катки, площадки для воркаута и/или физкультурно-оздоровительные комплексы. Чем ближе такие объекты, тем больше горожан смогут заниматься спортом. Таким образом, население станет более здоровым.
Сейчас в Москве функционируют тысячи спортивных объектов. Физической культурой занимаются свыше пяти миллионов жителей столицы, поэтому потребность населения в новых комплексах очевидна.
Так, в Зеленограде продолжается строительство ФОК площадью порядка 9,4 тысячи квадратных метров. Строители уже завершили монолитные работы. Сейчас они занимаются монтажом металлоконструкций и прокладывают инженерные сети. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, комплекс построят до конца 2021 года.
В ФОК, который возводится в районе Старое Крюково возле площади Колумба, будет бассейн, футбольное поле, дорожки для занятий легкой атлетикой и сектором для прыжковых дисциплин. Спортивный зал с трибунами на 250 мест расположится на первом этаже здания. Там можно будет сыграть в баскетбол, волейбол, заняться художественной гимнастикой и гандболом.
Бассейн протяженностью 25 метров появится на втором этаже. Там же будет зал сухого плавания. На третьем этаже оборудуют административные кабинеты. На территории ФОК также будет гараж для уборочной техники и контрольно-пропускной пункт.
Стоит отметить, что в Старом Крюкове реконструирован физкультурно-оздоровительный комплекс "Малино" и отремонтирован Дворец творчества детей и молодежи. Помимо этого, благоустроены 64 двора, 24 детские и три спортивные площадки, территории шести школ и 11 детских садов. Также отремонтированы 355 подъездов и 64 дома, появились семь парковок для двухколесного транспорта.
Напомним, в Москве успешно реализуется программа "Мой район". Благодаря ей социальная инфраструктура столицы стремительно развивается и становится качественнее, а горожане живут в более комфортной, приятной среде.
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