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Мой район
На радиальных линиях московского метро построят около 30 станций

На радиальных линиях московского метро построят около 30 станций

До 2025 года на радиальных линиях Московского метрополитена появятся около 30 новых станций. Их планируется открыть как на действующих, так и еще строящихся ветках.
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К 2025 году новые станции откроются на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. По его словам, объем работ почти сопоставим с возведением Большой кольцевой линии (БКЛ).

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Большое метрокольцо остается приоритетом для метростроевцев. "Однако не меньшее значение для обслуживания как существующих, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий», — сказал Бочкарев.

В 2021 году на Большой кольцевой линии построят более 28 километров линий и откроют 11 станций. Сейчас завершается возведение станций "Карамышевская" и "Мневники" на западном участке большого метрокольца.

Пространство у новых станций метро благоустроят. Там появятся удобные тротуары, отделенные от проезжей части бордюрным камнем, асфальтобетонное покрытие дорог заменят, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Территорию у новых станций не только приведут в порядок, но и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, поставят лавочки.

Большая кольцевая линия – один из самых масштабных проектов подобного рода в мире. Решение о строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. На большом метрокольце будет 31 станция, его длина составит 70 километров.

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН Москва

Первый участок БКЛ в составе пяти станций открылся в феврале 2018 года. Возведение нового пересадочного контура не прекращалось даже в пандемию. Завершить работы на большом кольце планируется к 2023 году.

За последние 10 лет в столице построили 173 километра линий метро и Московского центрального кольца, 10 депо, открыто 88 новых станций. Власти города ставят задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности 90% москвичей.

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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Автор: 29 марта 2021, 16:38 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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