Успенская сосватала дочь за молоденького кавалера: Помолвку устроили прямо в гримерке

Многострадальное семейство королевы отечественного шансона накрыла долгожданная волна абсолютного счастья, о котором знаменитая артистка молилась долгие годы.



В личной жизни единственной дочери Любови Успенской, 34-летней Татьяны Плаксиной, произошли стремительные перемены. Наследница исполнительницы, прошедшая через череду тяжелых жизненных испытаний, сложных операций и эмоциональных кризисов, наконец обрела надежное мужское плечо. Мечты певицы о семейном счастье для дочери стали реальностью: девушка готовится к свадьбе.

Избранником начинающей художницы стал выпускник МГУ Артем Москвин. Влюбленных не смущает ощутимая разница в возрасте: молодой человек значительно моложе своей невесты. Известно, что новоиспеченный жених — ценитель искусства, окончил искусствоведческий факультет, учится в аспирантуре и активно помогает Татьяне в организации выставок ее живописных работ. Впервые пара открыто заявила о своих чувствах в июле этого года, появившись вместе на юбилейной премии Fashion TV в Москве.

Впрочем, путь к идиллии не был простым. Поначалу Любовь Залмановна встретила молодого ухажера дочери с настороженностью, опасаясь охотников за многомиллионным состоянием семьи. Однако образованному и настойчивому кавалеру удалось быстро растопить сердце строгой артистки. Поняв, что перед ней достойный кандидат, королева шансона решила не терять времени и взяла процесс в свои руки. Успенская оказалась в таком восторге от избранника дочери, что помолвку устроили прямо в гримерке сразу после завершения очередного сольного концерта.

"Помолвку устроили прямо в гримерке после концерта по инициативе будущей тещи", — раскрыли подробности репортеры.

Знаменитая певица не скрывает восхищения будущим зятем, признаваясь друзьям и коллегам, что именно о таком мужчине для своей дочери она мечтала всю жизнь. По словам исполнительницы, Артем проявил себя как невероятно галантный, воспитанный, сдержанный и внимательный спутник.

Самое главное для любящей матери — видеть, как искренне и трепетно молодой человек относится к ее наследнице. Любовь Залмановна подчеркивает, что этот союз подарил Татьяне долгожданное умиротворение, душевную гармонию и вдохновение. Теперь в звездном доме идет подготовка к предстоящему торжеству, которое обещает стать одним из самых обсуждаемых светских событий.