Успенская сосватала дочь за молоденького кавалера: Помолвку устроили прямо в гримерке

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Пятница 4 сентября

17:39Успенская сосватала дочь за молоденького кавалера: Помолвку устроили прямо в гримерке 16:13Они заслуживают уважения!": оскандалившаяся Волочкова сделала дерзкое заявление о поющих под фонограмму артистах 14:15Без грима и фильтров: Серебренников показал настоящее лицо перенесшей тяжелую операцию Пугачевой 12:01"Кровавый водопад": жуткое явление в ледниках Антарктиды напугало исследователей 10:40Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием 09:29"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье 00:17Обязательно сделайте это 4 сентября, чтобы вернуть в дом согласие и благополучие 21:32Москва масштабирует цифровые решения и технологии по всей России 17:37Отар Кушанашвили нашел пугающее оправдание жестокому поступку Даны Борисовой 16:20Тайный грех молодости заставил Ксению Бородину публично покаяться перед народом 16:13"Моя Марка®" объявила лауреатов 2026 года 14:53В Подмосковье прошёл VII Съезд детских врачей с участием специалистов из 25 стран 14:52"Лето в Москве" продолжается – куда сходить до 6 сентября 14:43Фигуристка Медведева выдала всю правду, почему Тутберидзе проигнорировала ее свадьбу 12:07Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм 10:28Проголосовавшие электронно смогут пополнить "Тройку" баллами "Миллиона призов" 10:24Собянин сообщил об отражении атаки уже 72 БПЛА на подлете к столице 10:11Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне 09:40"Трус и предатель!": Пугачева жестоко растоптала Резника после роковой провокации 00:57Сакральный день 3 сентября: какое простое действие притянет умопомрачительное богатство и счастье 22:19Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире 17:29"Живу у жены, гол как сокол": SHAMAN огорошил откровенным признанием о браке с Мизулиной 15:08"Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал 12:50В сторону Московского региона за месяц было направлено 8670 БПЛА – Собянин 12:39Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу 12:33В России заработал цифровой рубль: эксперты объяснили, как не потерять все сбережения 12:29Собянин: Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире 12:21Московская цифровая платформа помогает врачам в регионах получать новые знания 11:48ДК "Мир" в Домодедове после капремонта посещают до 50 тысяч человек в год 10:38Опасный эксперимент медиков: отмена этого простого лекарства обернулась трагедией 09:35Разгневанный Данила Козловский жестко осадил Ольгу Зуеву: Не соответствует действительности 00:37Обязательно подарите это своему мужчине 2 сентября, чтобы сохранить семейное благополучие 21:23Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта 17:40"Ни копейки!": разгневанная Ольга Зуева сорвала маску с Данилы Козловского 16:22Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года 16:05Как выбрать кисть для макияжа и не запутаться: простой гид CHICNIE 14:21Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке 12:40Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка 12:14Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы 10:56Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте 09:45Названа роковая ошибка родителей, которая превращает школу в семейный ад 01:59Лучше не делайте это 1 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 17:55Как сохранить молодость кожи: выберите лучший солнцезащитный крем для лица в народном рейтинге 17:22 Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой 16:23"Я пришла в этот мир уже обманутой": Алена Яковлева предъявила отцу жесткое обвинение 14:25Разгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов 14:16Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК 14:02В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур" 13:03Карта, о которой не нужно думать 10:42Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены
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Успенская сосватала дочь за молоденького кавалера: Помолвку устроили прямо в гримерке

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Многострадальное семейство королевы отечественного шансона накрыла долгожданная волна абсолютного счастья, о котором знаменитая артистка молилась долгие годы.

В личной жизни единственной дочери Любови Успенской, 34-летней Татьяны Плаксиной, произошли стремительные перемены. Наследница исполнительницы, прошедшая через череду тяжелых жизненных испытаний, сложных операций и эмоциональных кризисов, наконец обрела надежное мужское плечо. Мечты певицы о семейном счастье для дочери стали реальностью: девушка готовится к свадьбе.

Избранником начинающей художницы стал выпускник МГУ Артем Москвин. Влюбленных не смущает ощутимая разница в возрасте: молодой человек значительно моложе своей невесты. Известно, что новоиспеченный жених — ценитель искусства, окончил искусствоведческий факультет, учится в аспирантуре и активно помогает Татьяне в организации выставок ее живописных работ. Впервые пара открыто заявила о своих чувствах в июле этого года, появившись вместе на юбилейной премии Fashion TV в Москве.

Впрочем, путь к идиллии не был простым. Поначалу Любовь Залмановна встретила молодого ухажера дочери с настороженностью, опасаясь охотников за многомиллионным состоянием семьи. Однако образованному и настойчивому кавалеру удалось быстро растопить сердце строгой артистки. Поняв, что перед ней достойный кандидат, королева шансона решила не терять времени и взяла процесс в свои руки. Успенская оказалась в таком восторге от избранника дочери, что помолвку устроили прямо в гримерке сразу после завершения очередного сольного концерта.

"Помолвку устроили прямо в гримерке после концерта по инициативе будущей тещи", — раскрыли подробности репортеры.

Знаменитая певица не скрывает восхищения будущим зятем, признаваясь друзьям и коллегам, что именно о таком мужчине для своей дочери она мечтала всю жизнь. По словам исполнительницы, Артем проявил себя как невероятно галантный, воспитанный, сдержанный и внимательный спутник.

Самое главное для любящей матери — видеть, как искренне и трепетно молодой человек относится к ее наследнице. Любовь Залмановна подчеркивает, что этот союз подарил Татьяне долгожданное умиротворение, душевную гармонию и вдохновение. Теперь в звездном доме идет подготовка к предстоящему торжеству, которое обещает стать одним из самых обсуждаемых светских событий.

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4 сентября 2026, 17:39
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ТВ / "Хватит слухов"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

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Фото: Дни.ру
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