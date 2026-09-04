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Они заслуживают уважения!": оскандалившаяся Волочкова сделала дерзкое заявление о поющих под фонограмму артистах

Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановасия
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Эпатажная королева шпагатов внезапно сменила привычный гнев на милость и ошарашила поклонников неожиданным признанием о сомнительном таланте звездных коллег.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова давно привыкла жить в самом эпицентре громких скандалов, непрерывно бурлящих вокруг ее имени. Каждое появление блондинки в свете, откровенный ролик в социальных сетях или очередная демонстрация знаменитой фирменной растяжки немедленно вызывают шквал ядовитой критики. Однако за броским эпатажем, традиционными белоснежными розами и глянцевым фасадом скрывается артистка со своей особой, выстраданной годами философией.

В своем свежем интервью балерина выдала дерзкое заявление в адрес критиканов, открыто вступившись за коллег по цеху, которых публика нещадно клеймит за обман аудитории. Пока зрители возмущаются фальшивыми исполнителями, открывающими рот под заготовленную запись, оскандалившаяся танцовщица призвала общественность к милосердию и публично заступилась за фанерщиков, подчеркнув, что они заслуживают уважения.

"Я никогда не возьму на себя смелость осуждать любого человека из мира творческого, музыки и танцев. Потому что это люди, которые в любом случае поют под фонограмму или не под фонограмму, они, на мой взгляд, заслуживают уважения. Поэтому я не возьму все-таки. Это творчество", — категорично озвучила свою позицию Анастасия.

Балерина подчеркнула, что колоссальный адский труд каждого, кто выходит на подмостки перед зрителем, достоин искреннего почтения независимо от реальных вокальных данных или уровня профессиональной подготовки. По мнению артистки, большая сцена категорически не терпит зависти, а настоящий созидатель никогда не опустится до унижения братьев по ремеслу.

Говоря о бесконечных армиях хейтеров, ежедневно атакующих ее личный блог злобными комментариями, балерина проявила абсолютное хладнокровие. Волочкова убеждена, что лучшим ответом на любые выпады недоброжелателей остается неистовая преданность своему делу. Звезда прямо признается, что буквально одержима искусством, и именно этот внутренний творческий огонь помогает ей легко игнорировать сплетни за спиной.

При этом королева светской хроники проявила феноменальную скромность, которая искренне удивила даже ее преданных фанатов. Исполнительница не стала строить из себя недосягаемую и идеальную диву, а честно признала: на сцене есть мастера, объективно превосходящие ее по технике.

"Каждый занимается в этой жизни своим предназначением. Мое предназначение и моя миссия — светить для людей своим творчеством как могу, как умею — добротой и открытостью", — откровенно поделилась Анастасия.

Признание собственной уязвимости и осознанный отказ от грязных публичных войн доказали, что за годы пребывания на самой вершине эстрадного олимпа Волочкова научилась мудро дистанцироваться от чужой желчи. И пока злопыхатели продолжают выискивать изъяны в ее хореографических па, сама артистка следует выбранной миссии, даря публике эмоции, искренность и непревзойденный светский лоск.

Шоу-бизнес в Telegram

4 сентября 2026, 16:13
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановасия
"Пятый канал"✓ Надежный источник

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